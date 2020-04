Producenci tworzyw sztucznych przekazali 100 tys. przyłbic polskim szpitalom

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) uruchomiły produkcję przyłbic ochronnych, których pierwsze ponad 100 tys. sztuk trafiło nieodpłatnie do polskich jednostek medycznych - poinformował w komunikacie PZPTS. Przyłbice trafiły m.in. do Szczecina, Wrocławia, Łodzi.

"Przyłbice to obecnie w polskiej medycynie artykuł pierwszej potrzeby. Odpowiadając na nią, firmy zrzeszone w PZPTS rozpoczęły masową produkcję i bezpłatne dostawy tego asortymentu do szpitali, które się do nich zgłosiły. Pierwsze dostawy już zostały wysłane i trafiły m.in. do szpitali, przychodni, stacji Sanepid, hospicjów, oddziałów straży pożarnej, sieci punktów pobrań do analiz, fundacji charytatywnych oraz innych instytucji niezbędnych dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa" - poinformował PZPTS w piątkowym komunikacie.

Jak przekazano, przyłbice trafiły m.in. do Szczecina, Wrocławia, Poznania, Warszawy, Radomia, Bydgoszczy, Torunia, Zielonej Góry, Rzeszowa, czy Łodzi.

Dyrektor Generalny PZPTS Robert Szyman tłumaczy, że w niektórych sytuacjach przyłbica jest chętniej stosowana, niż maseczka na twarz. "Nie zaparowuje i pozwala swobodnie oddychać, jednocześnie skutecznie izolując, chronionego, szczególnie personelu medycznego, przed kontaktem z otoczeniem i potencjalnie zarażonymi osobami. (...) Nasza akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony placówek medycznych, dlatego też będziemy się starali spełnić w miarę możliwości, każdą prośbę, jaka do nas trafi" - powiedział cytowany w komunikacie Szyman.

W komunikacie przekazano, że firmy zrzeszone w PZPTS produkują również inne produkty ochronne, jak kombinezony, kurtyny, oraz folię, służącą do ich wytwarzania.

"Dzisiaj tworzywa sztuczne zyskują na znaczeniu ze względu na swoje cechy izolacyjne, zabezpieczające przed kontaktem z drobnoustrojami, w tym koronawirusem. Ma to szczególną wagę w przypadku żywności, która wyprodukowana z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych i mikrobiologicznych, a następnie szczelnie (często próżniowo) zamknięta w opakowaniu z tworzywa daje nam gwarancję bezpieczeństwa, a jednocześnie wydłuża okres przydatności produktu do spożycia, ograniczając marnotrawstwo żywności i konieczność częstszych zakupów" - wskazał PZPTS.

PZPTS jednocześnie apeluje, aby odpady z tworzyw sztucznych trafiały do dedykowanych im pojemników tak, by jak najwięcej z nich można było poddawać recyklingowi.