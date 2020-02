Producenci z apelem do premiera: podatek cukrowy uderzy w gospodarkę

O całkowite wyłączenie z opłaty cukrowej nektarów oraz napojów z owoców i warzyw zawierających minimum 20 proc. soku lub przecieru zwraca się do premiera i parlamentarzystów Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Według organizacji, obłożenie opłatą cukrową tych produktów spowoduje niekorzystne społeczne i gospodarcze skutki dla polskiej branży owocowo-warzywnej.

W świetle tych problemów, zagospodarowanie każdej tony krajowych owoców i warzyw jest sprawą priorytetową – głosi Krajowa Unia Producentów Soków, przewidując, że wprowadzenie opłaty cukrowej może być równoznaczne z uderzeniem w polskich producentów napojów. Będzie ona bowiem szczególnie dotkliwa dla producentów napojów i nektarów oraz sadowników zajmujących się uprawą polskich jabłek i owoców miękkich (jak czarna porzeczka, aronia czy wiśnia).Prezes KUPS wyjaśnia też, że z uwagi na wysoką kwasowość takich owoców jak czarna porzeczka, nie można wyprodukować soku 100-proc. bez dodatku cukru – taki produkt nie nadawałby się do picia. Nektar z czarnej porzeczki, będący tradycyjnym produktem polskiego przemysłu owocowo-warzywnego (otrzymał m.in. znak „Jakość Tradycja”), w wyniku dodatkowego opodatkowania może stracić swoją pozycję rynkową. Ten sam problem dotyczy większości nektarów z owoców krajowych, takich jak nektar wiśniowy czy aroniowy.Zdaniem Juliana Pawlaka możemy mieć tu do czynienia z faworyzowaniem słodyczy i piwa smakowego. Ustawa oficjalnie zakłada bowiem promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów, merytorycznie rozmija się jednak z przyjętymi założeniami. Brak skuteczności ustawy przejawia się m.in. w wybiórczym charakterze opodatkowania wyłącznie jednej kategorii produktów (napojów). Nie uwzględnia bowiem pozostałych, oczywistych z punktu widzenia celów prozdrowotnych, artykułów spożywczych jak np. słodycze czy słodzone piwa smakowe.– Ustawa nakłada podatek na branżę, która wykorzystuje tylko ok. 19 proc. cukru spożywanego w Polsce. Co więcej, dyskryminuje branżę, która w ostatnich latach zrobiła najwięcej w zakresie tzw. reformulacji swoich produktów, wprowadzając m.in. linie napojów bez dodatku cukru. W ewidentnej sprzeczności z celami prozdrowotnymi, nakreślonymi w ustawie jest także zupełne pominięcie innych kategorii, które zawierają cukier oraz np. segmentu napojów alkoholowych typu piwa smakowe – wskazuje prezes KUPS i podkreśla, że głównym źródłem cukru w diecie Polaków są słodkie przekąski – typu czekolada, wyroby czekoladowe, cukierki, wyroby ciastkarskie, lody, a nie napoje słodzone.– Do produkcji słodkich przekąsek zużywa się prawie o 100 tys. ton rocznie więcej cukru niż w przypadku napojów, więc producenci napojów będą ponosili wyższe opłaty, niż całkowicie z nich zwolnione branże zajmujące się produkcją słodyczy, dosładzanego piwa, mieszanek piwa ze słodkimi napojami typu radler. Rząd otwiera tym samym furtkę dla słodzonych napojów alkoholowych, promując ich konsumpcję – mówi Julian Pawlak.Ostrzega też, że wśród negatywnych skutków ustawy prozdrowotnej może być szkodliwy dla polskiej gospodarki import produktów napojowych z zagranicy, kosztem rodzimych towarów. Klienci chcąc zrekompensować podwyżkę ich ulubionych napojów, zaczną kupować tańsze i gorsze jakościowo produkty z krajów sąsiadujących (Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa) – gdzie żadne z rozwiązań fiskalnych, obciążających żywność i napoje, nie zostały wprowadzone.– To ustawa przeciwko przedsiębiorcom i przedsiębiorczości w Polsce – ocenia prezes KUPS. W związku z tym kierowana przez niego Unia zwraca się do premiera i parlamentarzystów o całkowite wyłączenie nektarów i napojów owocowych z opłaty cukrowej. Uzasadnia, że rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów jest nie tylko szkodliwy dla polskiej gospodarki i sadowników, ale również nie służy promocji postaw prozdrowotnych. De facto zniechęca producentów do podejmowania wysiłków na rzecz reformulacji produktów spożywczych, a w przypadku konsumentów stwarza niekorzystny trend sięgania po produkty tańsze, niższej jakości.