Producent bakali ze spadkiem zysku mimo rekordowych przychodów

Produkująca bakalie firma Helio wypracowała w pierwszej połowie roku obrotowego rekordowe w swojej historii przychody. Zysk netto spadł jednak o prawie 40 proc.

Helio jest jedną z największych spółek oferujących na polskim rynku bakalie i gotowe masy do ciast. W ofercie są także owoce suszone i kandyzowane, orzechy ziarna, masy makowe, orzechowe, kajmakowe i krówkowe oraz polewy do ciast i preparowana kukurydza do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Spółka opublikowała właśnie raport półroczny za rok obrotowy 2022/23 (lipiec – grudzień 2022).

- W pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 spółka osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży w 30-letniej historii przedsiębiorstwa. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6 proc. r/r. i wyniosły 184,3 mln zł, względem 173,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku obrotowego (lipiec – grudzień 2021) - czytamy w raporcie.

Zysk netto w omawianym półroczu 2022 roku wyniósł 6,5 mln złotych, co stanowiło spadek o 39 proc. wobec analogicznego okresu w 2021 roku, kiedy to Helio zarobiła na czysto 10,7 mln złotych.

Spadek złotego wobec dolara, wzrost cen surowców sprawia, że producenci bakali zarabiają mniej

W ujęciu brutto rentowność ze sprzedaży firmy spadła o 1,7 p.p. względem okresu porównywalnego. Taka sytuacja wynikała przede wszystkim ze wzrostu cen surowców, w tym deprecjacji złotego wobec dolara.

Rentowność spółki pogorszyła się również na poziomie EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) i spadła do 14,4 mln zł względem 16,4 mln zł w okresie porównywalnym. W konsekwencji oznacza to spadek rentowności EBITDA o 1,7 p.p. r/r, tj. na analogicznym poziomie do spadku rentowności brutto ze sprzedaży.

Spółka odnotowała wzrost eksportu swoich towarów, który składa sie na 10 proc. przychodów firmy

Spółka zwiększyła eksport swoich towarów o 29 proc. w pierwszej połowie roku obrotowego 2022/2023 r/r. Obecnie udział eksportu w produkcji spółki stanowi 10 proc. przychodów ze sprzedaży.

