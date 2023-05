Producent gier Huuuge notuje spory zysk i przewiduje rekord w tym roku

Huuuge opublikowało wyniki za I kwartał 2023 r. Przychody ze sprzedaży spadły do 71,74 mln dol. względem 84 mln dol. w tym samym okresie rok temu. Zmalał także zysk brutto ze sprzedaży - do 50,61 mln dol. (zmiana o 7,91 mln dol.).

Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży, spółce udało się zwiększyć zarówno zysk z działalności operacyjnej, jak i zysk netto za raportowany okres. Wyniosły one odpowiednio 24,51 mln dol. (10,67 mln dol. w 2022 r.) oraz 22,39 mln dol. (8,92 mln dol. w 2022 r.).

- Cash is king w niepewnym otoczeniu rynkowym i jako fundamentalnie silny biznes jesteśmy w komfortowej sytuacji. Jesteśmy jednym z najlepiej generujących gotówkę biznesów gamingowych, co gwarantuje elastyczność co do rozwoju w przyszłości. Jeśli nie będziemy mogli zidentyfikować dobrych okazji inwestycyjnych, a nasze wskaźniki wyceny pozostaną relatywnie niskie, będziemy rozważać skupy akcji - powiedział podczas konferencji poświęconej wynikom spółki jej dyrektor finansowy Marek Chwałek.

W trakcie konferencji podkreślono, że w 2023 r. spółka zdecydowała się znacznie ograniczyć wydatki na marketing, eliminując najsłabsze kanały. Jak zaznaczono, cięcia nie odzwierciedlają całorocznych wydatków, gdyż te będą się zmieniać wraz z tym, jak firma będzie w bardziej aktywny sposób pozyskiwała użytkowników, m.in. w oparciu o wyniki.

"W pierwszym kwartale 2023 r. zainicjowaliśmy wiele programów mających na celu poprawę naszych fundamentów. Zakończyliśmy zwolnienia grupowe w Huuuge Games sp. z o.o., a także zredukowaliśmy zatrudnienie w innych spółkach zależnych. Te niełatwe działania doprowadziły do szacowanej redukcji zatrudnienia o około 20 proc. na poziomie grupy w porównaniu z końcem 2022 r. i przyniosą znaczne oszczędności w ujęciu rocznym, wzmacniając naszą pozycję finansową" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes firmy, Anton Gauffin.

Huuuge to globalny producent i wydawca gier. Firma powstała w 2022 r., a od 2021 r. jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

