Producent materiałów wybuchowych wypłaci pracownikom nagrody

28 czerwca na konta pracowników Nitroergu wpłynęła nagroda w wysokości 1000 zł brutto, przewidziana w porozumieniu płacowym na 2023 rok.

Dodatkowo, razem z nagrodą pracownicy otrzymają wyrównanie premii za ostatni kwartał ubiegłego roku. Będą to kwoty od 250 do 300 zł brutto.

Jak wskazuje Krzysztof Strzelbicki, przewodniczący Solidarności w Nitroergu, porozumienie płacowe przewiduje w tym roku jeszcze jedną nagrodę, której wypłata będzie uzależniona od wyników ekonomicznych firmy.

- Jej wysokość będzie przedmiotem negocjacji. Liczymy, że będzie ona wyższa od obecnej - mówi Krzysztof Strzelbicki, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Zaznacza on przy tym, że dzięki staraniom związkowców w tym roku płace zasadnicze w spółce wzrosły o 12 proc.

- Co roku staramy się negocjować podwyżki dla naszych pracowników. Kolejne rozmowy płacowe rozpoczną się pod koniec sierpnia, tak by do końca grudnia udało się je zakończyć - podkreśla Strzelbicki, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Nitroerg jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentem materiałów wybuchowych. Posiada swoje zakłady w Bieruniu i Krupskim Młynie. Łącznie zatrudnia w nich przeszło 900 osób.

