Producent mebli notuje spadek sprzedaży i zysku operacyjnego

Grupa meblowa Forte wg szacunków w IV kwartale 2022 roku osiągnęła 335 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując 34 mln zł zysku operacyjnego wobec 379 mln zł przychodów ze sprzedaży i 51 mln zł zysku operacyjnego wypracowanego w tym samym okresie 2021 r.

Zarząd Fabryk Mebli Forte ( Forte) podał wstępną informację o wynikach finansowych grupy Forte osiągniętych w IV kwartale 2022.

Sprzedaży grupy Forte w IV kwartale 2022 roku o 12 proc. mniejsza niż przed rokiem

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Forte w IV kwartale 2022 roku wyniosły około 335 mln zł, w tym 43 mln zł przyniosła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w firmie Tanne.

Natomiast, jak podała spółka, w IV kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody grupy Forte wyniosły 379 mln zł, w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż płyty meblowej poza grupę.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego (wynik EBIT) grupy Forte za IV kwartał 2022 roku wyniosła 34 mln zł wobec 51 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 roku, co oznacza spadek o 33 proc.

Natomiast EBIT za cały 2022 roku ukształtował się na poziomie 88 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w roku 2021, co oznacza spadek o 51 proc.

Wyniki finansowe grupy poprawia sprzedaż uprawnień do emisji CO2 przez Tanne

W wyniku finansowym IV kwartału 2022 roku została ujęta sprzedaż 70 tys. jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę Tanne, co dało dodatkowy jednorazowy dochód 28 mln zł.

EBIT grupy Forte za 2022 rok bez zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 byłby na poziomie 60 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w 2021 roku (spadek o 66 proc.), a EBIT za IV kwartał 2022 roku bez zysku ze sprzedaży uprawnień CO2 wyniósłby 6 mln zł, w stosunku do 51 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 88 proc.).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy Forte za IV kwartał 2022 roku wyniosła 48 mln zł, w stosunku do 65 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 26 proc.).

