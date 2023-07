Producent opon chwali się dobrymi wynikami, ale jest ostrożny w sprawie prognoz

Firma Oponiarska Dębica podała w komunikacie prasowym, że według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu miała przychody na poziomie 1,7 miliarda złotych. W tym okresie zysk netto wyniósł około 218 milionów złotych.

Firma Oponiarska Dębica poinformowała w komunikacie giełdowym, że według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2023 roku zanotowała 1,734 miliarda złotych przychodów netto, w tym czasie zysk netto wyniósł 218,4 miliona złotych.

Zarząd Dębicy przekazał, że wynik spółki za I półrocze 2023 roku jest rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w omawianym okresie. Odzwierciedla także wpływ wzrostu kosztów surowców i energii elektrycznej w listopadzie i grudniu 2022 roku spowodowanych czynnikami inflacyjnymi.

Elementy te weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w pierwszym kwartale 2023 roku. Natomiast w drugim kwartale tego roku mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem poniesionych kosztów surowców i energii w stosunku do zakładanych kosztów w kalkulacjach stosowanych z podmiotami powiązanymi w minionym kwartale.

W opinii zarządu z uwagi na nadal dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe nie należy traktować wyników pierwszego półrocza 2023 roku jako wskaźnika lub prognozy w odniesieniu do wyników spółki w kolejnych okresach. Spółka opublikuje raport okresowy za pierwsze półrocze 14 września 2023 roku

Warto przypomnieć, że w kwietniu tego roku Dębica podjęła decyzję o ograniczeniu produkcji opon do samochodów osobowych o 2,5 procent i opon do do pojazdów ciężarowych o 4,14 procent.

Głównym akcjonariuszem spółki jest The Goodyear Tire&Rubber Company, który posiada 82,75 procent akcji.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od listopada 1994 roku.

