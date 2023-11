Firma Arctic Paper odnotował w trzecim kwartale 2023 roku 51,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To słabszy wynik niż przed rokiem, ale firma widzi pewne oznaki ożywienia.

Arctic Paper podał, że spadki zysku i przychodów ze sprzedaży wynikają z mniejszej sprzedaży papieru i celulozy jak i kosztów stałych, które nie spadały proporcjonalnie do spadku sprzedaży.

Firma deklaruje, że koncentruje się na marżach, a nie wolumenach sprzedaży.

W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia - mówi prezes firmy Michał Jarczyński.

Arctic Paper odnotował 51,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 221,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny producenta papieru wyniósł 95,04 mln zł wobec 259,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) sięgnął 124,52 mln zł wobec 298,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper koncentruje się na marżach, a nie na wolumenach

Spadek zysku ze sprzedaży, EBIT, EBITDA i zysku netto zarówno w trzecim kwartale 2023 roku w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku jak i za trzy kwartały 2023 roku w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku wynika ze spadku sprzedaży papieru i celulozy jak i kosztów stałych, które nie spadały proporcjonalnie do spadku sprzedaży - podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 854,81 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 402,14 mln zł rok wcześniej.

Według firmy koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty i pomaga wzmocnić grupę w trakcie realizacji znaczących inwestycji strategicznych.

- Nasza koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty. Pomimo zmniejszenia się przychodów o 39 proc. do 854,8 mln zł, zysk EBITDA osiągnął 124,5 mln zł (298,2 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 14,6 proc. Silne przepływy pieniężne w tym okresie wzmocniły pozycję finansową grupy, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął rekordowo niski poziom -0,59 (-0,22). Mocny bilans jest naszą silną stroną w trakcie realizacji planowanych znaczących inwestycji strategicznych - zaznacza prezes Arctic Paper Michał Jarczyński.

Widać pewne symptomy ożywienia na rynku papieru

Przychody w segmencie papieru wyniosły 590,3 mln zł (1.042,1 mln zł). Według spółki w pierwszej połowie br. popyt osłabł, ponieważ klienci zmniejszali swoje zapasy.

- W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wzrosło i osiągnęło 66 procent. Nadal koncentrujemy się na marżach - w tym okresie osiągnęliśmy marżę EBITDA na poziomie 16 proc. Ponieważ kwartał porównawczy był wyjątkowy dobry, warto zauważyć, że wynik w segmencie papieru jest historycznie mocny - ocenia prezes Jarczyński.

Grupa Arctic Paper to europejska firma i wiodący producent wysokiej jakości wysokogatunkowego papieru graficznego, opakowań na bazie surowców naturalnych

W segmencie celulozy - Rottneros - przychody wyniosły 693 mln koron szwedzkich (806 mln przed rokiem) przy EBITDA na poziomie 79 mln koron szwedzkich (233 mln przed rokiem), głównie z powodu spadających cen. Okres ten charakteryzował się malejącymi zapasami i rosnącymi dostawami, a równowaga na rynku celulozy przesunęła się na korzyść sprzedawców. Prowadzone są inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych CTMP, w energię odnawialną i magazynowanie energii.

Grupa Arctic Paper to producent wysokogatunkowego papieru graficznego, opakowań na bazie surowców naturalnych, pulpy celulozowej oraz energii, w coraz większym stopniu pochodzenia niekopalnego. Firma jest obecna z własnymi biurami sprzedaży w Europie.

Spółka Arctic Paper jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i NASDAQ w Sztokholmie. Grupa jest głównym akcjonariuszem notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy Rottneros AB.