Producent Smirnoffa idzie na wojnę ze znanym raperem. W tle miliardowe odszkodowanie

Firma Diageo, producent takich alkoholi, jak wódka Smirnoff czy whiskey Jonny Walker, zerwała współpracę z raperem i producentem muzycznym Seanem „Diddy” Combsem, znanym jako Puff Daddy. W tle są oskarżenia o rasizm i żądania miliardowego odszkodowania.

Brytyjski koncern Diageo to alkoholowy gigant. Należy do niego wiele znanych marek napojów alkoholowych typu premium, takich jak Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan.

Według informacji Bloomberga, firma właśnie ogłosiła zerwanie wszelkich więzi biznesowych z raperem i producentem muzycznym Seanem „Diddy” Combsem. Powodem był złożony przez muzyka pozew przeciwko Diageo, w którym oskarżył on koncern o rasistowskie traktowanie jego marek alkoholi.

Diddy od lat współpracował z brytyjską firmą. Od 2007 r. był twarzą jej wódki Ciroc. Diageo zainwestowała także w stworzoną przez rapera markę tequili DeLeon.

17 lat współpracy producenta alkoholi z raperem kończy się pozwem

Jednak współpraca zaczęła się w ostatnich miesiącach psuć. Diddy oskarżył Diageo o niedostateczne wsparcie jego własnej marki alkoholu i brak promocji, za czym stać miały względy rasowe. Artysta zarzucił brytyjskiej firmie, że zaszufladkowała Ciroc i DeLeon jako „czarne marki”, które powinny być skierowane wyłącznie do określonych konsumentów, co w rezultacie zahamowało wzrost sprzedaży.

Sprawa ostatecznie trafiła w maju do sądu, gdy należąca do Diddy’ego firma Combs Wine and Spirits pozwała Diageo. Czarnoskóry raper uzasadnia, że miał usłyszeć ze strony jednego z prezesów Diageo, że to właśnie jego rasa odegrała rolę w podjęciu decyzji o ograniczeniu dystrybucji jego marek alkoholi.

Rozkręca się licytacja na oskarżenia. W grę wchodzą pozwy o miliardy dolarów

Alkoholowy koncern zaprzeczył oskarżeniom i nazwał pozew Combsa „pozorowaną akcją”. W odpowiedzi złożonej we wtorek w sądzie federalnym na Manhattanie, firma stwierdziła, że Combs postawił „fałszywe i lekkomyślne zarzuty, w tym liczne zniesławiające i dyskredytujące oskarżenia o rasizm wobec Diageo i niektórych jej dyrektorów wyższego szczebla”.

Według Bloomberga Diageo złożyła wniosek o oddalenie pozwu lub przeniesienie sprawy sporu z Combsem do arbitrażu. Firma wylicza, że zainwestowała ponad 100 milionów dolarów w rozwój DeLeon, podczas gdy Combs miał na rozwój własnej marki przeznaczyć zaledwie 1000 dolarów i odmówić honorowania swoich zobowiązań.

Prawnicy rapera oceniają działania firmy, jako „cyniczną i przejrzystą próbę odwrócenia uwagi od zarzutów o dyskryminację rasową”. Diddy zapowiada, że będzie dochodził się „miliardów dolarów odszkodowania” od Diageo za poniesione straty.

Zapowiada się długa i kosztowna batalia przed sądem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl