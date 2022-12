Produkcja przemysłowa będzie spadać

W kolejnych miesiącach czeka nas dalsze osłabienie wyników produkcji przemysłowej ze względu na recesję w strefie euro - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Mimo iż produkcja przemysłowa nieco wyhamowała, to skala spowolnienia jest jednak mniejsza niż prognozowano. W kolejnych miesiącach czeka nas dalsze osłabienie wyników ze względu na recesję w strefie euro. Inflacja producencka PPI spadła - podał PIE.

Wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie sygnalizują na ograniczone spowolnienie w polskiej gospodarce. Dobre wyniki obserwujemy w branżach maszynowej, elektrycznej oraz motoryzacyjnej. Najmocniejszy spadek aktywności dotyczył produkcji metali i chemikaliów - wskazał.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 19 z 34 działów przemysłu - to o 11 mniej niż jeszcze pół roku temu. W kolejnych miesiącach czeka nas dalsze zwalnianie przemysłu. Spodziewamy się, że produkcja przemysłowa w I kwartale będzie niższa niż w 2022 r. - dodał.

Czeka nas dalsze osłabienie wyników ze względu na recesję w strefie euro

GUS podał we wtorek, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2022 r. wzrosła o 4,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,9 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,7 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w komentarzu do danych GUS zwrócił uwagę, że mimo iż produkcja przemysłowa nieco wyhamowała, to skala spowolnienia jest jednak mniejsza niż prognozowano. "W kolejnych miesiącach czeka nas dalsze osłabienie wyników ze względu na recesję w strefie euro. Inflacja producencka PPI spadła" - podkreślono.

Według PIE wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie sygnalizują na ograniczone spowolnienie w polskiej gospodarce. "Dobre wyniki obserwujemy w branżach maszynowej, elektrycznej oraz motoryzacyjnej. Najmocniejszy spadek aktywności dotyczył produkcji metali i chemikaliów" - wyjaśniono.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 19 z 34 działów przemysłu

Jak wskazano, produkcja przemysłowa wzrosła w 19 z 34 działów przemysłu - to o 11 mniej niż jeszcze pół roku temu. "W kolejnych miesiącach czeka nas dalsze zwalnianie przemysłu. Spodziewamy się, że produkcja przemysłowa w I kwartale będzie niższa niż w 2022 r. - będzie to m.in. efekt osłabienia krajowej koniunktury przez podwyżki stóp procentowych" - zwrócono uwagę.

Instytut dodał, że na słabe wyniki narażeni są także eksporterzy. "Już teraz firmy przemysłowe ankietowane przez GUS wskazują na znaczny spadek nowych zamówień. Europejski Bank Centralny prognozuje, że PKB strefy euro wzrośnie w przyszłym roku o zaledwie 0,5 proc. Takie wyniki oznaczają utrzymanie słabszych perspektyw dla polskiej produkcji w najbliższych kwartałach" - wskazano.

PIE tłumaczy, że listopadowe wyhamowanie inflacji PPI (z 22,9 do 20,8 proc.) to efekt m.in. spadku cen energii z historycznych maksimów.

"Od sierpnia ceny gazu ziemnego handlowanego w Europie na holenderskiej giełdzie TTF spadły z 200 do 136 EUR/MWh, a ropy Brent ze 110 do 79 USD za baryłkę. Stabilizują się także hurtowe ceny energii na giełdzie TGE - cena podstawowego kontraktu BASE na przyszły rok spadła z 1790 w sierpniu do 1019 PLN/MWh w listopadzie. Pomimo tego ceny energii pozostają wyraźnie wyższe niż jeszcze rok temu. Niższe PPI przełoży się także na ograniczenie inflacji konsumenckiej od marca przyszłego roku" - podsumowano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl