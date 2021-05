Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Znamy najnowsze dane

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 r. wzrosła o 44,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 9,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2021 r. wzrosła 21,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,7 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 25,7 proc. rdr.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w kwietniu rdr o 45,0 proc., a mdm spadku o 9,7 proc.



Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w kwietniu wzrosła rdr o 44,7 proc., a mdm spadła o 0,4 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu 2021 r.:

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rdr o 26,6 proc. i spadek mdm o 3,6 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 28,4 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2021 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm ogółem 21,1 -7,7 15,2 15 pojazdy mechaniczne 118,0 -11,0 50,5 13,4 paliwa 23,5 -2,3 -0,6 9,5 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 8,8 -4,4 2,9 19,5 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 16,9 -2,0 -2,6 13,6 odzież, obuwie 75,9 -28,9 93 -8,3 meble, AGD, RTV 10,0 -20,8 39 16,8 prasa, książki 5,6 -22,6 28,2 7,3 pozostałe 23,0 -1,7 2,3 26

Jak przypomniał Polski Instytut Ekonomiczny, wzrost sprzedaży detalicznej sięgnął 21,1 proc. - to również wynik zbliżony do prognoz. Odbicie związane jest ze znacznie wyższym wolumenem obrotów dealerów samochodowych, stacji paliw oraz sieci odzieżowych. Sklepy te odczuły największe spowolnienie na początku pandemii."Począwszy od maja spodziewamy się wzrostu sprzedaży zbliżonego do 7 proc. r/r. Taka wartość oznacza przeciętny wzrost konsumpcji zważywszy na podwyższoną inflację. Badanie MIK wskazuje, że przedsiębiorcy zarówno z sektora handlowego, jak i usług spodziewają się umiarkowanych zmian w obrotach po zniesieniu restrykcji. W obu branżach 50 proc. firm prognozuje zbliżone wyniki sprzedaży do poprzednich miesięcy" - prognozuje PIE.