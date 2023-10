We wrześniu produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,1 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Spadek ten jest nieco mniejszy od wynoszącej -3,6 proc. prognozy. W ujęciu miesięcznym widać jednak symptomy poprawy sytuacji.

Dane o produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu są złe, ale nieco lepsze od prognozy.

Jak zauważają analitycy ING, "przemysł łapie oddech". Spadek zamówień wyhamowuje, co w ich ocenie powinno sprzyjać stopniowej stabilizacji.

We wrześniu ceny producentów spadły o 2,8 proc. rok do roku, co jest odczytem zgodnym z prognozami. W ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

W porównaniu z sierpniem produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 8,4 proc.

W okresie styczeń-wrzesień 2023 produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,9 proc. niższym rok do roku i o 0,9 proc. wyższym w porównaniu z sierpniem.

Mimo że w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku produkcja dołuje, to analitycy ING zauważają objawy poprawy warunków.

Przemysł łapie oddech. We wrześniu produkcja przemysłowa spadła o 3,1 proc.r/r, ale przy jednym dniu roboczym mniej niż przed rokiem. Po odsezonowaniu wzrost o 0,9 proc. m/m. Spadek zamówień wyhamowuje, co powinno sprzyjać stopniowej stabilizacji, a następnie odbiciu aktywności - komentują na Twitterze.

Mieliśmy rację, licząc na lepszą od oczekiwanej dynamikę produkcji. Mimo to w przemyśle nie jest kolorowo – zauważają z kolei analitycy Pekao.

W czwartek poznaliśmy również dane o cenach produkcji przemysłowej (inflacja producencka, PPI) i cenach produkcji budowlano-montażowej.

We wrześniu ceny producentów spadły o 2,8 proc. rok do roku, co jest odczytem zgodnym z prognozami. W ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.

Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 8,9 proc. r/r i spadły o 0,7 proc. m/m.

Produkcja sprzedana we wrześniu – spadki we wszystkich grupach

Jeśli chodzi o szczegółowe dane o produkcji sprzedanej przemysłu, to we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych we wrześniu odnotowano spadek w skali roku. Najbardziej zmniejszyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,0 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 6,9 proc.

Spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 15,7 proc., urządzeń elektrycznych – o 15,0 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 14,1 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,4 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10 proc., mebli – o 4,1 proc.

Wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i wrześniu 2023 [TABELA]

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -3,1 8,4 -1,9* 1,2* górnictwo i wydobywanie -0,6 7,8 -7,6* 2,1* przetwórstwo przemysłowe -3,7 9,2 -2,0* 1,0* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,7 -0,6 2,2* 3,7* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -0,9 1,2 -3,5* 0,8*

* Dane skorygowane