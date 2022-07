Produkcja przemysłowa rośnie, ale poniżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 roku wzrosła o 10,4 proc. w stosunku rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalała o 0,3 proc. - takie dane przedstawił 20 lipca Główny Urząd Statystyczny.

Najlepsze wyniki raportują branże maszynowa, chemiczna i metalowa. Słabsze wyniki obserwujemy w elektronice i produkcji mebli - napisali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Produkcja przemysłowa hamuje i zbliża się do długookresowego trendu. Tym razem to nie "zasługa" produkcji energii (która lubi się wahać), a przetwórstwa (czyli powoli można już wyciągać szersze wnioski) - uważają analitycy mBanku.

Przemysł hamuje w ślad za spadającym popytem zagranicznym, utrzymującymi się problemami podażowymi i odwracającym się cyklem zapasów - komentują analitycy PKO BP.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu 2022 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 10,4 proc. w stosunku rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalała o 0,3 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 11,2 proc. w stosunku rocznym i o 0,9 proc. licząc miesiąc do miesiąca.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z majem 2022 roku.

- Dane o produkcji przemysłowej słabsze od oczekiwań (10,4 proc. r/r vs 12% r/r). Produkcja przemysłowa hamuje i zbliża się do długookresowego trendu. Tym razem to nie "zasługa" produkcji energii (która lubi się wahać), a przetwórstwa (czyli powoli można już wyciągać szersze wnioski) - napisali w komentarzu analitycy mBanku.

- Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 10,4% r/r (10,5% r/r SA), co przekłada się na trzeci miesiąc z rzędu spadku produkcji m/m (sa). Przemysł hamuje w ślad za spadającym popytem zagranicznym, utrzymującymi się problemami podażowymi i odwracającym się cyklem zapasów - uważają analitycy PKO BP.

- Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 10,4%. Aktywność w przemyśle była mniejsza niż w poprzednim miesiącu. Najlepsze wyniki raportują branże maszynowa, chemiczna i metalowa. Słabsze wyniki obserwujemy w elektronice i produkcji mebli - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 10,4 -0,3 14,9* -1,3* górnictwo i wydobywanie 25,4 7,8 17,7* 0,7* przetwórstwo przemysłowe 9,8 -0,1 14,8* 2,8* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14,3 -6,4 15,8* -15,7* ,dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 7,0 1,6 10,9* 3,6

* - dane skorygowane

