Produkcja przemysłowa w Polsce zaskoczyła in minus

Dynamika produkcji przemysłowej wyraźnie rozczarowała. Grudniowe dane sugerują głębszy spadek dynamiki wzrostu PKB w czwartym kwartale 2019 roku - stwierdził Jakub Rybicki, ekonomista ING.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że produkcja przemysłowa w grudniu 2019 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 3,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadła o 9,4 proc.



Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w grudniu rok do roku o 6,4 proc., a miesiąc do miesiąca spadku o 7,0 proc.



Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w grudniu rdr o 2,1 proc., a mdm spadła o 2,9 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w grudniu i w listopadzie 2019 r.:

Zaznaczyła, że negatywnie na wyniki wpłynął spadek produkcji w górnictwie, spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem, m.in. na węgiel czy sól przemysłową w związku z brakiem zimy.Kurtek szacuje, że w czwartym kwartale 2019 r. produkcja przemysłowa wzrosła o około 3 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,3 proc. rdr w trzecim kwartale, co według niej wskazuje na stabilizację sektora przemysłowego w tym okresie."Po wczorajszych, nie napawających optymizmem danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej, jest to dobra wiadomość z punktu widzenia dynamiki PKB w końcu 2019 r., choć kluczowa dla jej wielkości będzie jeszcze dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące eksportu i importu w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach uzależnione będzie od popytu krajowego jak i zagranicznego, ale także warunki atmosferyczne będą istotne" - komentuje Kurtek.Natomiast ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2019 r. wzrosły w stosunku rocznym o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał GUS.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w grudniu wzrosły o 0,9 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian.

Poniżej tabela ze szczegółami:

grudzień grudzień listopad listopad rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,0 0,1 -0,1 -0,2 górnictwo i wydobywanie 2,0 0,2 1,1* 0 przetwórstwo przemysłowe 0,7 0,1 -0,5 -0,2 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,7 -0,4 3,2* -0,1 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,7 0,2 2,7* 0,2* PRODUKCJA BUDOWLANA 2,9 0,2 3,0 0,2

* - dane skorygowane