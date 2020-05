Produkcja przemysłowa zaliczyła dużo większy spadek, niż oczekiwano

Produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 24,6 proc. w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 25,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy spodziewali się spadku produkcji w kwietniu rdr o 10,0 proc., a mdm spadku o 11,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w kwietniu rdr o 24,7 proc., a mdm spadła o 20,8 proc.

Spadek odnotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 78,9 proc., maszyn i urządzeń - o 34,0 proc., urządzeń elektrycznych - o 28,1 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 25,9 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 23,2 proc., metali - o 20,0 proc., wyrobów z metali - o 18,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17,7 proc.



Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem 2019 roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 14,8 proc.

GUS podał, że w uzupełnieniu do standardowej miesięcznej sprawozdawczości, respondenci wykazujący w kwietniu, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, znaczące spadki lub wzrosty wybranych



kategorii badanych zmiennych, poproszeni zostali o dobrowolne przekazanie dodatkowej informacji na temat przyczyn tych zmian, w tym przyczyn związanych z COVID-19.



"Jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19" - napisał GUS.



Dotyczy to przede wszystkim branż takich jak produkcja wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcja mebli.



GUS podał, że innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników "na postojowym".



Dotyczyło to głównie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcji mebli.



W przypadku raportowania wzrostu produkcji sprzedanej, nieliczne podmioty wskazywały jako przyczynę wzrost liczby zamówień związany z COVID-19, m.in. w produkcji odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu 2020 r.: