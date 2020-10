We wrześniu 2020 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,9 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 roku – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. - Boom! Produkcja przemysłowa zaskoczyła na plus, rosnąc we wrześniu o 5,9 proc. i zbliżyła się do trendu sprzed pandemii. Poziom produkcji z lutego został w zasadzie osiągnięty – podkreślają analitycy Banku Pekao.

Z opublikowanych we wtorek przez GUS danych wynika, że polski przemysł znowu się rozwija, czwarty miesiąc z rzędu notując produkcję wyższą w porównaniu z ubiegłoroczną.

We wrześniu wzrost ten wyniósł niemal 6 proc., przy prognozach ekonomistów na poziomie niespełna 4 proc.

Wrześniowa produkcja jest aż o 15,5 proc. wyższa niż w sierpniu 2020. W okresie styczeń – wrzesień 2020 produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

BOOM! Produkcja przemysłowa zaskoczyła na plus, rosnąc we wrześniu o 5,9% r/r, i zbliżyła się do trendu sprzed pandemii. Poziom produkcji z lutego został w zasadzie osiągnięty (rozbijamy się o zaokrąglenia). pic.twitter.com/CsUiyfABex — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 20, 2020