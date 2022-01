Produkcja przenosi się z Azji do Europy

Pandemia i zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw spowodowały spore turbulencje w europejskiej gospodarce. Jednak widać już coraz silniejszy trend do przenoszenia produkcji do Europy. - Wspierają to rządy, choć oczywiście decyzje należą do konkretnych firm - mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

