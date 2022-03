Produkcja rozgrzana do białości, ale ceny też

Produkcja przemysłowa znów zaskoczyła ekonomistów in plus. Wg GUS wzrosła o 17,6 proc. rok do roku przebijając prognozy. Ale są dwie gorsze wiadomości – dynamika produkcji będzie w kolejnych miesiącach hamować, a ceny producentów rosną równie szybko i one raczej spadać w najbliższym czasie nie będą.

Ostatni taki miesiąc

Wojna zaciąży gospodarce

Będzie jeszcze drożej

Ciekawy manewr na danych o inflacji PPI. GUS zrewidował poprzedni, styczniowy odczyt o 1,3 pkt. proc.!, głównie na produkcji energii. Nie zmienia to faktu, że inflacja producencka dalej wysoko (15,9% r/r w lutym), a wojna na Ukrainie spowoduje jej bardzo duży skok w górę. pic.twitter.com/EhOnqVcB2b — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 18, 2022

Dane o produkcji dają nadzieje na znakomity wynik PKB w pierwszym kwartale. Bezpośrednia konsekwencja to b. mocny I kwartał w PKB (szacujemy ok 7,2proc. rok do roku). Z prognozą 4,1 proc. na cały rok czujemy się komfortowo – oceniają ekonomiści mBanku.Na tym jednak dobre wiadomości się kończą. Luty był zapewne ostatnim miesiącem, w którym produkcja przemysłowa rosła tak dynamicznie. – W kolejnych miesiącach produkcja będzie wyhamowywała. Wygląda na to, że szczyt mieliśmy w styczniu – powiedział WNP.PL Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.- Poziom produkcji szybuje daleko ponad wieloletnim trendem - to jednak się nie utrzyma. W najbliższych miesiącach branża będzie odczuwać bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej – oceniają ekonomiści Pekao.Wojna w Ukrainie to jednak tylko jeden z powodów osłabienia aktywności gospodarczej – jeszcze przed rosyjską agresją ekonomiści wskazywali na czynniki, które będą hamowały dynamikę wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach – wysoką inflację, która prędzej czy później za sprawą zmniejszania rozporządzalnych dochodów ograniczy konsumpcję – jeden z motorów wzrostu.Wówczas wskazywano również niepewność związaną z konfliktem polskiego rządu z Brukselą, którego (wciąż prawdopodobnym) efektem byłoby zamrożenie lub ograniczenie unijnych funduszy.Wojna jest kolejnym (i dość dużym) kamyczkiem, który będzie mocno ciążył polskiej, i nie tylko polskiej gospodarce. - Nie wyolbrzymiałbym na dziś wpływu wojny na gospodarkę – twierdzi Grzegorz Maliszewski. – W krótkim terminie można nawet mówić o pozytywnych dla gospodarki skutkach – można oczekiwać, że napływ uchodźców z jednej strony pomoże załatać przynajmniej część luk na rynku pracy, z drugiej zwiększy konsumpcję zwłaszcza w takich kategoriach jak żywność i ubrania. Skorzystają też producenci dóbr okołomilitarnych – przewiduje ekonomista.Potem jednak wojna będzie – jego zdaniem – ciążyła coraz bardziej gospodarce. Coraz wyraźniejsze będą bowiem widoczne zaburzenia w łańcuchach dostaw, Rosja i Ukraina są znaczącymi dostawcami stali, pszenicy, kukurydzy. – Trudno oszacować jeszcze kompleksowy wpływ wojny na gospodarkę, ale już widzimy kłopoty w poszczególnych branżach – np. w przemyśle motoryzacyjnym. To efekt niepokojów o dostawy metali, ale też kabli dla przemysłu motoryzacyjnego, których Ukraina jest jednym z głównych producentów. Kłopoty mogą też nie ominąć branży elektronicznej – bo Ukraina jest też potentatem w produkcji neonu używanego przy produkcji mikroprocesorów – mówi Grzegorz Maliszewski.Niektóre koncerny motoryzacyjne już wstrzymują produkcję w części swoich zakładów – np. Volkswagen i Skoda. A pamiętajmy, że polskie firmy są często poddostawcami komponentów dla branży motoryzacyjnej i odczują jej wyhamowanie. – Ryzyko dla branży automotive jest podwyższone – ocenia ekonomista Banku Millennium.Drugą zła wiadomością są ceny produkcji, które wzrosły o 15,9 proc. w ujęciu rocznym. Trudno jednoznacznie powiedzieć czy dynamika wzrostu cen wzrosła czy spadła – z piątkowych danych GUS można by wywnioskować, że spadła, bo w styczniu wyniosła 16,1 proc., tyle że jednocześnie GUS skorygował styczniowe dane – gdy publikował je po raz pierwszy w lutym inflację producencką szacował na 14,8 proc.- Ciekawy manewr na danych o inflacji PPI. GUS zrewidował poprzedni, styczniowy odczyt o 1,3 pkt. proc.!, głównie na produkcji energii. Nie zmienia to faktu, że inflacja producencka dalej wysoko (15,9 proc. rok do roku w lutym), a wojna na Ukrainie spowoduje jej bardzo duży skok w górę – oceniają analitycy Pekao.- Ceny produkcji w marcu mocno wzrosną za sprawą silnie drożejących surowców energetycznych, metali, ale też i żywności. Potem być może ta dynamika wzrostu cen będzie niższa niż ta, którą widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to ceny ustabilizują się na znacznie wyższym poziomie niż przed wojną – twierdzi Grzegorz Maliszewski.Jego zdaniem jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy będziemy mieli do czynienia z bardzo wysoką, dwucyfrową inflacją producencką.– Pytanie na ile firmy mogą te wyższe koszty przekładać na cenę detaliczną. Uważam, że wciąż mają do tego przestrzeń. Wynagrodzenia wciąż bardzo szybko rosną, sytuacja na rynku pracy jest dobra – twierdzi ekonomista Banku Millennium.Dodaje jednak, że później jednak wysoka inflacja CPI (także napędzana obecną inflacją producencką) sprawi, że konsumpcja będzie słabnąć.