Produkcja samochodów osobowych we wrześniu spadła rdr o 51,5 proc. - GUS

Produkcja samochodów osobowych we wrześniu spadła rdr o 51,5 proc. do 15,1 tys. sztuk - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta wzrosła o 57,1 proc.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja samochodów osobowych wyniosła 176 tys. sztuk, o 11,8 proc. mniej rdr.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl