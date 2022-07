Produkcja w czerwcu niższa niż w maju

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,3 proc. niższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 10,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wzrosła rok do roku o 13,6 proc.

GUS podał również skorygowane dane za maj - zgodnie z nimi sprzedaż wzrosła o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 14,9 proc. rok do roku (wcześniejsze dane mówiły o wzroście miesiąc do miesiąca o 1,4 proc. i wzroście rok do roku o 15,0 proc.). Dane okazały się minimalnie mniejsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,9 proc. w stosunku do maja oraz wzrost o 10,5 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Produkcja sprzedana przemysłu w stosunku do maja wzrosła w przypadku: górnictwa i wydobywania - o 7,8 proc. oraz dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji o 1,6 proc.

Spadek zanotowało wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 6,4 proc. oraz przetwórstwo przemysłowe o 0,1 proc.

Sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich grupach. Najmocniej w górnictwie i wydobywaniu - o 25,4 proc. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę zanotowano wzrost o 14,3 proc., w przetwórstwie przemysłowym o 9,8 proc.; a w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 7,0 proc.

Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w czerwcu spadła w 19 działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji: metali (o 10,6 proc.), wyrobów z drewna korka słomy i wikliny (o 6,7 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,6 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,4 proc.), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,1 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,0 proc.).

W stosunku do maja produkcja wzrosła w 15 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 49,6 proc.), produkcji napojów (o 14,2 proc.), w produkcji maszyn i urządzeń (o 7,1 proc.), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 6,4 proc.), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 6,1 proc.).

