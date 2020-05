Produkcja w kwietniu. Głębokie rany gospodarki, motoryzacyjny dramat

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych. Jej spadek w większości grup towarów nie jest żadnym zaskoczeniem – kwiecień był przecież czasem zamrożenia gospodarki. W szczegółach skala zapaści w niektórych branżach bywa jednak szokująca. Na przykład produkcja samochodów osobowych była o 99 proc. (!) mniejsza niż rok wcześniej.

Mniej odzieży

Są i wzrosty!

Niewiadome w przyszłości

Ta sytuacja pośrednio uderzyła też w branżę drzewną. Obniżyła się m.in. o 48,5 proc. produkcja: płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych, oklein - o 41,7 proc. i tarcicy - o 28,5 proc.Inną mocno poszkodowaną branżą - także za sprawą zamkniętych kanałów dystrybucji, chociaż niewykluczone że prace wstrzymały również szwalnie – jest "odzież i tekstylia". W działach odzież oraz skóry i wyroby ze skór wyprawionych nastąpił spadek produkcji m.in. kostiumów i kompletów damskich (o 95,8 proc.), bluzek i bluzek koszulowych damskich (o 81,9 proc.), obuwia z wierzchami ze skóry (o 75 proc.), koszul męskich (o 74,3 proc.), spodni damskich (o 71,2 proc.), odzieży wierzchniej męskiej (o 59,7 proc.), spodni męskich (o 57,6 proc.). Spadła również produkcja w tekstyliach. Chodników wyprodukowano zaś o 79,5 proc. mniej niż rok wcześniej, produkcja przędzy lnianej spadła o 73,6 proc., a dywanów - o 67,9 proc.Mocno ucierpiała również chemia – przynajmniej w niektórych grupach produktów - np. produkcja włókien chemicznych zmniejszyła się o 60 proc., a polichlorku winylu - o 46,6 proc. Z drugiej jednak strony dziale produkty chemiczne zaobserwowaliśmy wzrost wytwarzania m.in. wodorotlenku sodu stałego (o 119,4 proc., pestycydów (o 60,4 proc.), mydła (o 56,6 proc.) i fenolu (o 20,7 proc.).Były oczywiście grupy towarów, w których produkcja w minionym miesiącu wzrosła. W kwietniu 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 r. w dziale artykuły spożywcze powiększyła się produkcja m.in. kasz – w zależności od rodzaju od ponad 50 proc. nawet do 175 proc., marynat warzywnych (o 54,5 proc.) czy konserw drobiowych – o 33 proc. Nie powinien również dziwić - jeśli pamiętamy szaleństwo panicznych zakupów w marcu – wzrost o 22 proc produkcji papieru toaletowego. W tym kontekście zaskoczeniem nie powinien być również wzrost produkcji (o 38,4 proc.) podstawowych substancji farmaceutycznych.Urosła też produkcja niektórych półproduktów dla budownictwa – np. dachówek (o 60,4 proc.) czy płyt gipsowych (o 37,3 proc.) i niektórych wyrobów stalowych - płaskowników, prętów i kształtowników z miedzi i jej stopów (o 23 proc.), a sztab i prętów ze stali walcowanych na gorąco - o 19,5 proc.Były to jednak raczej niewielkie bastiony aktywności gospodarczej na morzu spowolnienia.O jego skali może świadczyć produkcja paliw i energii, których zamrożona gospodarka potrzebowała zdecydowanie mniej. Wytwarzanie energii elektrycznej było o 12,2 proc. mniejsze niż w kwietniu 2019 r, produkcja węgla kamiennego o 20,6 proc., a brunatnego o 9,1 proc. Wyprodukowano również o 21,5 proc. mniej benzyn i o 6,8 proc. – oleju napędowego.Dobra wiadomość? Ano taka, że - w zgodnej opinii większości ekonomistów - kwiecień był najgorszym miesiącem w roku... Obecnie gospodarka pozostaje w fazie odmrażania i produkcja większości działów powinna zacząć rosnąć – oczywiście w ujęciu miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym – i tu dochodzimy do złych wiadomości – dochodzenie do przed pandemicznych poziomów produkcji zajmie długie miesiące, a więc dane jeszcze długo będą w tych zestawieniach na minusie.Nie wiemy również, w jakim tempie będziemy z owego kwietniowego dołka wychodzili. Z jednej strony wiele firm bardzo szybko i chętnie wznowi produkcję, z drugiej jednak epidemia w Polsce wciąż jest daleka od wygaśnięcia, co może powodować kolejne perturbacje. A ponadto nie wiemy, czy i w jakim stopniu zmienią się zachowania konsumentów - w jakim stopniu będą chcieli w obecnych bardzo niepewnych czasach powrócić do wcześniejszych nawyków zakupowych, no i czy będą mieli na te zakupy dość pieniędzy...Pamiętajmy, że w wielu firmach doszło już do pierwszych zwolnień (ich skalę, za sprawą różnych okresów wypowiedzeń, będziemy odkrywać w najbliższych miesiącach), w innych przedsiębiorstwach byliśmy świadkami redukcji wynagrodzeń.Kolejnym czynnikiem ryzyka jest też sytuacja poddostawców – innymi słowy: jeśli nawet np. producenci samochodów przetrwają obecną flautę, to czy ocaleją również wszyscy ich znacznie mniejsi kontrahenci? Może się bowiem okazać, że koncerny motoryzacyjne będą musiały szukać nowych dostawców podzespołów, co też może mieć wpływ na tempo wzrostu produkcji.