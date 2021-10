Produkcja wciąż rośnie, ceny jeszcze szybciej

Produkcja we wrześniu lekko wyhamowała, ale nie tak ostro jak oczekiwali analitycy. Jak wynika z danych Głównego Statystycznego, wzrosła ona o 8,8 proc. w ujęciu rocznym. Jeszcze szybciej rosły ceny produkcji (tzw. inflacja producencka): o 10,2 proc. - najszybciej od 23 lat.

Wzrosty zanotowała większość branż. Liderem był dział „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, gdzie produkcja wzrosła o 22,1 proc.

Przetwórstwo przemysłowe zanotowało jedynie 7,8-proc. wzrost.

Jednym z wyjątków była motoryzacja, która odczuwa bariery podażowe. Kolejny miesiąc z rzędu miała ona największy negatywny wkład do dynamiki produkcji ogółem.



To nieco więcej niż oczekiwali analitycy. Średnia prognoz PAP Biznes to 8,2 proc., chociaż zdarzały się i bardziej pesymistyczne prognozy - np. analitycy Pekao oczekiwali wzrostu zaledwie o 5,9 proc.

Trzeba pamiętać, że dane o produkcji w ostatnich kilkunastu miesiącach są mocno zaburzone przez pandemię - wiosną ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z dwucyfrowymi spadkami, wiosną tego roku - głownie za sprawą niskiej bazy - z dwucyfrowymi wzrostami.



Wrzesień ubiegłego roku był jednak okresem, w którym dopiero wkraczaliśmy w trzecią falę pandemii, aktywność gospodarcza była w miarę normalna, można zatem powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z w miarę porównywalnymi warunkami. A to oznacza, że produkcja rośnie w bardzo przyzwoitym tempie. - Produkcja wciąż na trendzie sprzed pandemii- oceniają analitycy mBanku.



Solidny wzrost

Gdzie produkcja rosła najszybciej? Jak się nietrudno domyślić liderem wzrostów był dział „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - gdzie produkcja rosła o 22,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe zanotowało jedynie 7,8 proc. wzrost.



Produkcja rosła jednak w większości sektorów. Sektory produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych zanotował wzrost o o 21 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 18,7 proc. oraz wyrobów z metali - 16,6 proc.



I chociaż, jak twierdzą analitycy mBanku „w wyniku produkcji przemysłowej na pierwszy rzut oka problemów podażowych nie widać”, to już drugi rzut oka pokazuje, że niektóre branże mają z tym pewien problem. Przykładem jest sektor motoryzacyjny, z którego w ostatnich tygodniach słyszeliśmy o wstrzymywaniu produkcji ze względu na niedobory na rynku półprzewodników.

Motoryzacja odczuła bariery podażowe

Jak wynika z danych GUS, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep spadła we wrześniu o 17,3 procent. Chociaż drugiej strony produkcja sprzedana pojazdów wzrosła o 39,2 proc. w porównaniu z sierpniem, kiedy półprzewodnikowy kryzys był jeszcze ostrzejszy (to skądinąd kolejny dowód jak bardzo pandemia i i popandemiczne wstrząsy potrafią „huśtać” wynikami).

- Ograniczenia podażowe odbiły się wyraźnie na produkcji w motoryzacji. Kolejny miesiąc z rzędu miała ona największy negatywny wkład do dynamiki produkcji ogółem. Braki niektórych komponentów do produkcji sprawiają, że branża motoryzacyjna pracuje na pół gwizdka, a ożywienie w tej branży począwszy od marca wyraźnie wyhamowało - komentują analitycy PKO BP.

