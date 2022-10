Produkcja węgla w Grupie JSW w III kw. wyniosła 3,43 mln ton

W trzecim kwartale 2022 r. w Grupie JSW produkcja węgla ogółem wyniosła 3,43 mln ton, a koksu 0,78 mln ton - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Jak podano, w trzecim kwartale produkcja węgla ogółem wyniosła 3,43 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału tego roku o ok. 0,9 proc., kiedy to wyprodukowano w JSW 3,40 mln ton, a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. wyższa o ok. 2,8 proc., kiedy wyprodukowano 3,34 mln ton węgla.

Z kolei sprzedaż węgla ogółem wyniosła w trzecim kwartale tego roku ok. 3,49 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału tego roku o ok. 2,4 proc., a w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 1,4 proc.

Spółka poinformowała też, że produkcja koksu ogółem w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 0,78 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 11,9 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. odnotowała spadek o ok. 15,5 proc. Natomiast sprzedaż koksu ogółem w trzecim kwartale br. wyniosła 0,70 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału br. o ok. 15,8 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 17,8 proc.

