Produkcja zaskoczyła in plus

Ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale nie aż takiego. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w listopadzie o 5,4 proc. w ujęciu rocznym – wynika z piątkowego komunikatu GUS. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu.

Pandemia mało szkodzi

- Wolumen produkcji wrócił do trendu wyznaczanego produkcją sprzed okresu pandemii. Listopadowe restrykcje nie miały większego przełożenia na wyniki produkcji sprzedanej przemysłu. Widoczne jest to zarówno w agregacie, jak i w szczegółowych statystykach dot. produkcji konkretnych sektorów zauważają z kolei ekonomiści mBanku.Również oni zwracają uwagę na stosunkowo korzystne otoczenie zewnętrzne. - Gospodarka globalna w obliczu drugiej fali pandemii zachowuje się inaczej niż na wiosnę - restrykcje nie dotykają sprzedaży w przemyśle (przypominamy, że opisujemy produkcję sprzedaną). Globalny cykl przemysłowy się nie zatrzymuje, co z kolei przekłada się też na krajowe dane – napisali w w swoim komentarzu.- W przypadku konsumpcyjnych dóbr trwałych dobry wynik świadczy najprawdopodobniej o wciąż mającym miejsce pozyskiwaniu nowych rynków (w tym oczywiście też eksportowych), w sytuacji gdy inni producenci nie mają zdolności wykonania dostaw - ocenia Piotr Soroczyński z KIG.- Podobnie można ocenić wzrost w dobrach zaopatrzeniowych. W przypadku tych drugich trzeba mieć na uwadze, że wypracowany został w sytuacji wciąż bardzo słabej aktywności u naszych głównych partnerów handlowych (ich niskiej produkcji i sprzedaży w tym eksportowej). To również wygląda na zwiększanie udziału w rynku kosztem konkurencji, która wciąż nie jest w stanie wykonać oczekiwanych dostaw- dodaje.Ekonomista podkreśla również, że uwagę zwraca wynik w zakresie dóbr inwestycyjnych. - Wysoka tu sprzedaż pokazuje, że odwrót od inwestowania nie jest tak powszechny jakby to wynikało z lektury szerokiej publicystyki - twierdzi.Zdaniem ekonomistów mBanku produkcji nie powinny również zaszkodzić ogłoszone w czwartek nowe obostrzenia. - Nadchodzące nowe restrykcje również nie będą bezpośrednio oddziaływać na produkcję przemysłową - trudno oczekiwać więc jej wyraźnych spadków. Taki brak wrażliwości produkcji przemysłowej na sytuację epidemiczną przekłada się na ryzyka w górę naszej prognozy PKB na 4 kw. 2020. Sporo zależy od sprzedaży detalicznej, ale rok 2020 skończy się prawdopodobnie wynikiem zbliżonym do minus 3 proc. – przewidują.- Poziom produkcji (odsezonowany) powrócił na ścieżkę przedpandemicznego wzrostu, znajdując się w listopadzie już 2,4 proc. powyżej poziomu sprzed pandemii. Błyskawiczna normalizacja aktywności w przemyśle w porównaniu z sytuacja po kryzysie finansowym w latach 2008-2009 dobrze wróży wzrostowi przemysłu (i całej gospodarki) w kolejnych miesiącach – twierdzą z kolei ekonomiści PKO BP, którzy oceniają że skala spadku PKB w 2020 roku wyniesie 2,8 proc.