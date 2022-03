Produkcja złota na świecie przekroczyła 3,5 tony

Produkcja złota w 2021 roku przekroczyła na świecie 3,5 tony czyli około 123 miliony uncji. Największym dostawcą na giełdy surowcowe pozostały Chiny które wyprodukowały 370 ton, na kolejnym miejscach były Rosja z produkcją 333 ton i Australia 327 ton.

Produkcja złota w 2021 roku przekroczyła na świecie 3,5 tony czyli około 123 miliony uncji. Największym dostawcą na giełdy surowcowe pozostały Chiny które wyprodukowały 370 ton, na kolejnym miejscach były Rosja z produkcją 333 ton i Australia 327 ton. Na kolejnych miejscach są Stany Zjednoczone i Kanada. Poważnym dostawcą żółtego metalu jest Afryka gdzie liczącym producentem są Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Wśród największych dostawców złota na rynki światowe są także kraje afrykańskie. Pięciu głównych producentów to Ghana, RPA, Mali, Burkina Faso i Wybrzeże Kości Słoniowej. Z informacji przekazanych przez ministra górnictwa, ropy naftowej i energii Wybrzeża Kości Słoniowej Thomasa Camara w 2021 roku produkcja złota wyniosła 41,85 tony. Oznacza to wzrost o 7,6 procent w stosunku do roku ubiegłego gdy wyprodukowano 38,9 ton. Produkcja złota w tym kraju systematycznie rośnie od kilku lat, dla porównania w 2018 roku wyprodukowano tylko 24,4 tony kruszcu.



Na Wybrzeżu Kości Słoniowej działa obecnie 9 kopalń złota, które są eksploatowane przez zagraniczne koncerny wydobywcze głównie z udziałem kapitału australijskiego, kanadyjskiego i francuskiego.

Rząd wydał ostatnio zgodę na budowę dwóch kolejnych kopalń. Produkcja i eksport złota stanowią o 5 procentach PKB Wybrzeża Kości Słoniowej.



W najbliższych latach w tym kraju można się spodziewać kolejnych znaczących inwestycji w sektor wydobywczy ponieważ są tutaj udokumentowane złoża niklu, manganu, miedzi i boksytów. Te wszystkie surowce są obecnie deficytowe i szczególnie poszukiwane na rynkach światowych.







