Prof. Adam Mariański: biznes w stanie wojny

Rząd zaproponował rozwiązania na czas niepokoju, a biznes znajduje się w stanie wojny. Niektóre przepisy w pierwszej wersji tarczy wyglądały, jak napisane dla wygody urzędników skarbowych, a nie ułatwienia działań przedsiębiorców – tak w rozmowie z WNP.PL prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP), ocenia jakość rozwiązań pierwszych propozycji mających wspierać biznes w trakcie pandemii.

Najgorsze jest to, że błąd w tym zakresie może być szalenie kosztowny, bo za brak raportowania schematu podatkowego przedsiębiorcy grozi bardzo wysoka kara – od 1 stycznia to kwota niemal 25 mln zł. To najwyższa kara w całej Unii Europejskiej za brak raportowania schematów podatkowych, średnia kara w Unii to 30 tys. euro.Czytaj też: Marek Dietl tłumaczy słabsze wyniki finansowe giełdy w Warszawie Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych przepisy o raportowaniu schematów podatkowych są niezgodne z Konstytucją, dlatego zaskarżyliśmy je do Trybunału Konstytucyjnego.Innym przykładem jest podatek u źródła, którego wejście w życie niedawno kolejny raz zostało odłożone. Tu też mamy do czynienia z przygotowaniem przepisów bez należytych konsultacji społecznych i bez przemyślenia skutków tych regulacji, które są niejasne, represyjne albo sprzeczne z prawem unijnym czy Konstytucją.– W ramach uszczelniania systemu podatkowego zastosowano zasadę „krzywo, prosto, byle ostro”, czyli nieważne, komu się dostanie, efekt w postaci dodatkowych wpływów podatkowych musi być osiągnięty. To zły modus operandi. Trzeba przygotowywać regulacje przemyślane, zrozumiałe, niebudzące wątpliwości.– Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to różnie. Mamy IP Box, czyli rozwiązanie, które pozwala opodatkować preferencyjną, 5-proc. stawką wytworzenie rozwiązań intelektualnych, które mają pomóc prorozwojowej zmianie gospodarki. To rozwiązanie budzi zasadnicze wątpliwości. Wiele osób chciałoby z niego korzystać, dostaje pozytywne interpretacje podatkowe, jednak moim zdaniem, z co najmniej dwóch przyczyn, jest to pułapka podatkowa.Po pierwsze, nie ma żadnej ochrony tych, którzy pytają o prawo do zastosowania tej stawki. Po drugie, dzisiaj interpretacje podatkowe służą także gromadzeniu informacji przez Krajową Administrację Podatkową po to, by wytypować podmioty do kontroli podatkowej.Mamy sporą grupę doradców, którzy namawiają do korzystania z tych ulg, ale wnioski nie są profesjonalnie przygotowane.– Nie wiadomo, co stanie się z ordynacją podatkową. W poprzedniej kadencji Sejmu nie została ona uchwalona i do tej pory nie została zgłoszona do prac legislacyjnych. Od czasu powstania projektu ordynacji podatkowej dokonano wielu różnych zmian w przepisach prawa podatkowego, co powoduje, że nową ordynację trzeba znowu uzupełnić.Warto zwrócić uwagę, że projekt, który powstał w komisji kodyfikacyjnej, został zmodyfikowany przez Ministerstwo Finansów i wiele rozwiązań chroniących podatników wypadło z niego. Przykładem jest zakaz nadużywania prawa przez organy podatkowe. Dzieje się to bardzo często, organy podatkowe wykorzystują instrumentalnie przepisy prawa podatkowego.Reasumując, projekt ordynacji podatkowej komisji kodyfikacyjnej, który z punktu widzenia polepszenia sytuacji podatników od początku nie budził zachwytu, po poprawkach resortu finansów i dostosowaniu do nowych regulacji, może być całkowicie nieakceptowalny. Nie wniesie bowiem żadnej nowej jakości w stosunkach pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi.– Optymalizacja podatkowa rozumiana jako działania podatnika podejmowane, by zaoszczędzić na podatku, jest absolutnie niemożliwa. I jest niedopuszczalna z punktu widzenia wielu przepisów, m.in. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.Czym innym jest natomiast dozwolone planowanie podatkowe. Podam przykład: jeżeli przedsiębiorca chce przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego, to może zrobić to na kilka sposobów. Jeżeli za namową doradcy podatkowego wybierze sposób optymalny podatkowo, na przykład taki, w którym nie musi zapłacić podwójnego podatku, od spółki kapitałowej i dywidendy, tylko wybierze formę spółki osobowej, do której przedsiębiorstwo wniesie w formie aportu - to jest to w pełni legalny sposób działania.Zwróćmy uwagę, że w dzisiejszych warunkach nowych sankcji, dużej odpowiedzialności karno-skarbowej, większość polskich przedsiębiorców nie oczekuje oszczędności podatkowych, ale bezpieczeństwa. Doradca podatkowy ma przedstawić przedsiębiorcy ryzyka i wyjaśnić, co trzeba zrobić, by je zminimalizować. Ryzyk nie da się zupełnie wyeliminować, ale możemy je znacząco zmniejszyć.Do doradcy podatkowego chodzi się dziś ze strachu. Chodzi o to, by tego strachu było mniej.– Brakuje doradców podatkowych, ponieważ przedsiębiorcy odkryli, że dla ich bezpieczeństwa są oni niezbędni.Większość radców prawnych i adwokatów nie zajmuje się podatkami. Mamy co prawda w Polsce dużą liczbę księgowych czy biur rachunkowych, ale one nie mogą świadczyć usług doradztwa podatkowego, czyli nie mogą świadczyć porad i opinii podatkowych.Jednak doradców podatkowych przybywa. W tym roku mieliśmy największa liczbę ślubowań w historii, a liczba czynnych doradców podatkowych po raz pierwszy przekroczyła 9 tysięcy.O ile można mieć wrażenie, że rynek adwokatów i radców prawnych się przegrzał, bo jest za dużo przedstawicieli tych zawodów, tak w przypadku doradców podatkowych sytuacja jest odwrotna. Stosunek doradców podatkowych do adwokatów i radców prawnych jest trzykrotnie mniejszy niż w Niemczech. Mamy więc obszar na co najmniej podwojenie doradców podatkowych w kraju.– Mamy różne specjalizacje. Doradcy zajmujący się rachunkowością, mają wykształcenie raczej ekonomiczne. Osoby zajmujące się doradztwem podatkowym, z reguły legitymują się wykształceniem prawniczym. Doradcą może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym, która odbyła 6-miesięczną praktykę w kancelarii doradztwa podatkowego, zdała egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i złożyła ślubowanie. Egzamin jest trudny, w pierwszym terminie zdaje go około 35 proc. osób. Nie ma za to aplikacji, więc dostęp do zawodu jest otwarty.