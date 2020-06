Prof. Celina M. Olszak nową rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. Celina Maria Olszak została we wtorek wybrana na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024. Zastąpi na stanowisku dr. hab. Roberta Tomanka, który sprawował funkcję przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.

W wyborach - przeprowadzonych drogą elektroniczną ze względu na zagrożenie koronawirusem - prof. Olszak rywalizowała z prof. Maciejem Nowakiem. Będzie drugą kobietą-rektorem w historii katowickiej uczelni, po wybitnej ekonomistce i specjalistce w dziedzinie polityki społecznej prof. Lucynie Frąckiewicz, która pełniła funkcję rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej w latach 1993-1996.

"Sprawowanie funkcji rektora uczelni wyższej to wielki zaszczyt, ale równocześnie ogromna odpowiedzialność. Decyzję o kandydowaniu na to stanowisko podjęłam z pełnym przekonaniem i świadomością konieczności realizacji nowych zadań, przed jakimi staje nasz uniwersytet oraz całe środowisko naukowe" - powiedziała rektor-elekt.

Prof. Olszak jest związana z katowickim uniwersytetem od 1985 r. W tym czasie pełniła wiele funkcji, m.in. kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006 r.), prodziekana ds. nauki (2008-2016), a później dziekana Wydziału Ekonomii (2016-2019) i przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019 2020). Odbyła staże w ośrodkach naukowych w Szwajcarii, Niemczech i Australii. "Zebrane doświadczenia wykorzystam w dążeniu do tego, aby nasza uczelnia stała się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem akademickim, respektującym równocześnie tradycje akademickie" - dodała prof. Olszak.

Wśród zamierzeń rektor-elekt są m.in. budowa silnych zespołów realizujących innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnienie dydaktyki, rozwój partnerstwa z biznesem, administracją publiczną i otoczeniem gospodarczym. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Szczególny nacisk położony ma być również na umiędzynarodowienie.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii; autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie. Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Należy do wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute.

Za całokształt osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.