Prof. Figlerowicz: polski test na koronawirusa uniezależnia nas od tego co się dzieje na świecie

Posiadanie własnego, polskiego testu na SARS-CoV-2 uniezależnia nas od tego co się dzieje na świecie - powiedział dyrektor poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN prof. dr hab. Marek Figlerowicz. Instytut opracował własny prototyp testu.

Figlerowicz poinformował w środę, że w przyszłym tygodniu powinna zostać wyprodukowana pierwsza partia 10 tys. sztuk polskiego testu na obecność koronawirusa.

Jak podkreślił w środę na konferencji prasowej, doświadczenie wszystkich państw, które walczą z pandemią jest takie, że, kluczową sprawą jest wykonywanie testów w dużej liczbie. "Jeżeli mamy się chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa, to najważniejszą rzeczą jest zidentyfikowanie źródeł informacji. Czyli im więcej testów wykonamy, tym więcej źródeł informacji znajdziemy i tym lepiej możemy się zabezpieczyć" - powiedział.

Jak dodał, bardzo ważne jest to, że Polska ma własny, opracowany w kraju test na koronawirusa.

"Gdy pandemia w Europie się rozszerza, firmy nie nadążają z produkcją testów, brakuje jednego elementu albo drugiego. Posiadanie własnego testu uniezależnia nas od tego co się dzieje na świecie. Pandemia COVID powodować będzie na pewno straty gospodarcze. Jeżeli my taki test potrafimy u nas wyprodukować, potrafimy go sprzedawać to dajemy nie tylko zwiększone bezpieczeństwo Polaków, ale tak samo dajemy ludziom pracę i umożliwiamy rozwój naszej gospodarki" - dodał.

Kierownik Pracowni Genomiki IChB PAN dr Luiza Handschuh poinformowała w trakcie konferencji, że Instytut nie planuje obecnie prac nad tzw. szybkimi testami, opartymi o przeciwciała.

"Na razie nie mamy takich planów, uważamy, że lepiej zawęzić swój obszar działania do jednego zagadnienia. Zajmujemy się dalej rozwojem testów genetycznych. Planujemy za to to działania idące w tym kierunku, by ten test genetyczny wykonać możliwie szybko - mamy nadzieję, że to się uda".