Prof. Gut: jeżeli nie będą przestrzegane rygory sanitarne, to będziemy mieli kolejny wzrost zakażeń

Jeżeli nie będą przestrzegane rygory sanitarne, to będziemy mieli kolejny wzrost zakażeń - mówił PAP w sobotę wirusolog prof. Włodzimierz Gut odnosząc się do nowych danych resortu zdrowia o liczbie zakażeń Covid-19 i otwarciu od poniedziałku sklepów w galeriach handlowych.

Jak podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia, wykryto 5 tys. 864 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej - 950 na Mazowszu; zmarły 303 osoby.

Jak zwrócił uwagę prof. Włodzimierz Gut, średnia liczba zakażeń nadal wynosi powyżej 5 tys. "Pojawia się kwestia, jak zachowają się ludzie w galeriach, bo to jest generalnie problem" - podkreślił.

Zdaniem eksperta samo otwarcie sklepów w galeriach handlowych może nie mieć znaczenia dla wzrostu zakażeń. "Podejrzewam, że reguły przez otwierających będą przestrzegane, ale czy będą przestrzegane przez tych, którzy przyjdą do galerii? Jeżeli nie, to będziemy mieli kolejny wzrost zakażeń" - ocenił.

Pytany o zniesienie od poniedziałku w sklepach godzin dla seniorów, prof. Gut powiedział, że jest to grupa, która ma być jako pierwsza wyszczepiona, jeżeli się to spełni, w zasadzie nie będzie to miało większego znaczenia dla sytuacji epidemicznej.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych; zniesione zostaną godziny dla seniora.

W sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób, jest też wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.