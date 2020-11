Prof. Jacek Semaniak prezesem Głównego Urzędu Miar

Profesor Jacek Semaniak został prezesem Głównego Urzędu Miar. Zastąpił na tym stanowisku odwołanego w ubiegłym roku Radosława Wiśniewskiego. GUM ma od lat bardzo ważne zadania, bez realizacji których trudno sobie wyobrazić planowanie polskiej gospodarki – powiedział PAP Semaniak.

Były rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygrał konkurs na stanowisko prezesa GUM, ogłoszony w październiku 2019 roku po odwołaniu poprzedniego szefa tej instytucji Radosława Wiśniewskiego.

"Nie ulega wątpliwości, że Główny Urząd Miar ma od lat bardzo ważne zadania, bez realizacji których trudno byłoby sobie wyobrazić planowanie polskiej gospodarki, jak i gospodarki każdego kraju, w którym istnieją podobne urzędy" - podkreślił prof. Semaniak. Dodał, że "bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przed GUM jest to, aby techniki eksperymentalne, techniki pomiarowe, które będą w przyszłości określać standardy miar w Polsce, były jak najnowocześniejsze".

"Skończyły się czasy wzorców platynowo-irydowych, o których uczyliśmy się w szkole. W tej chwili te wzorce to jest tak naprawdę fizyka, fizyka eksperymentalna. Jest to mi szczególnie bliskie jako fizykowi. Dlatego zdecydowałem się startować w konkursie na stanowiska prezesa GUM" - nie ukrywał Semaniak. Dodał, że jednym z głównych wyzwań, jakie przed nim stoją, jest budowa kampusu laboratoryjnego GUM w Kielcach.

Jak mówił, to wyzwanie zarówno dla Głównego Urzędu Miar, "z uwagi na to, że zostanie wyposażony w unikatowe, bardzo nowoczesne rozwiązania, które na wiele lat do przodu pozwolą utrzymać standardy wzorców czasu, masy na najwyższym, światowym poziomie". Dodał, że to także wyzwanie i perspektywa rozwojowa dla Kielc i regionu świętokrzyskiego.

"To przede wszystkim obudowa zaplecza laboratoryjnego, która ma podłoże komercyjne i przemysłowe. Będzie wpływała bardzo pozytywnie na rozwój tych obszarów gospodarczych, które cechuje wysoki poziom innowacyjności. Tak jest w każdym kraju i tego samego możemy się spodziewać w woj. świętokrzyskim" - powiedział prezes GUM.

Podkreślił, że dzięki tej inwestycji Kielce zaistnieją na polskiej i światowej mapie metrologii. "To był jeden z ważnych powodów, dla których zdecydowałem się startować na to stanowisko" - zaznaczył Semaniak, który jeszcze w poniedziałek odbierze nominację na to stanowisko z rąk ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Podczas tej uroczystości zostanie też podpisana umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych budowy kampusu laboratoryjnego GUM w Kielcach. Semaniak poinformował, że całkowity koszt inwestycji realizowanej w Kielcach wyniesie 188 mln zł, z tego dofinansowanie unijne 165,285 mln zł. "Z tej kwoty 150 mln zł przeznaczonych zostanie na zadania realizowane przez Główny Urząd Miar, a blisko 16 mln zł na zadania realizowane przez konsorcjanta, którym jest Politechnika Świętokrzyska" - podkreślił prezes GUM.

Kampus Głównego Urzędu Miar ma powstać na 11-hektarowej działce przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. Instytucja powstanie na północnym zboczu góry Hałasa. Za tą lokalizacją przemawiało oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz dobra dostępność infrastruktury komunikacyjnej.

W ramach pierwszego etapu powstanie sześć laboratoriów - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, wraz z laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej. Planowane jest także wykonanie budynków warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

Jacek Semaniak jest profesorem nauk fizycznych, absolwentem fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzował się w 1995 w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2002 na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o rozprawę Dissociative Recombination in Ion Storage Rings. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał 3 lipca 2012. Jego działalność naukowa związana jest z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami.

Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik zakładu fizyki molekularnej, a następnie fizyki medycznej i biofizyki), w latach 1995-1998 odbył staże naukowe w Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim.

Pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (2008-2012), prorektora ds. ogólnych (2012-2020) oraz rektora (2012-2020) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2020 roku jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej.