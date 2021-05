Prof. Malay Ghosh doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Znany statystyk z Uniwersytetu Florydy prof. Malay Ghosh został w piątek wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uroczystość przeprowadzono w hybrydowej formule.

Tytuł przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych prof. Ghosha w dziedzinie teorii statystyki i jej zastosowań, aktywne popularyzowanie nauki oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej.

"Prof. Malay Ghosh to światowej sławy specjalista w dziedzinie statystyki. Tym wyróżnieniem uczelnia docenia jego wkład w rozwój światowej nauki, a szczególnie osiągnięcia na polu statystyki i jej zastosowania w ekonomii i naukach społecznych, a także międzynarodowe osiągnięcia na polu dydaktycznym i naukowym" - powiedziała podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina M. Olszak.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, akt honorowej dekoracji miał nietypową postać i polegał na wcześniejszym przesłaniu profesorowi symboli nadania godności doktora honoris causa, którymi są dyplom, szarfa, toga oraz biret.

Przebywający w Stanach Zjednoczonych prof. Malay Ghosh przyodziany w otrzymany strój za pośrednictwem łączy internetowych wygłosił wykład poświęcony statystyce małych obszarów. "Dziękuję za niezwykły zaszczyt, którym będę się cieszył do końca moich dni" - powiedział w podsumowaniu swojego wystąpienia.

Malay Ghosh urodził się 15 kwietnia 1944 r. w Kalkucie. W wieku 18 lat ukończył studia licencjackie, a w wieku 20 lat studia magisterskie w Calcutta University. W obu przypadkach były to studia z zakresu statystyki, wspierane stypendiami rządu stanu Bengal Zachodni i zakończone z wyróżnieniem. W wieku 25 lat obronił doktorat z zakresu statystyki na University of North Carolina.

Profesor był pracownikiem m.in. Presidency College w Kalkucie, IBM w Nowym Jorku i Kalkucie, University of North Carolina, Indian Statistical Institute, University of Florida, Bureau of the Census i Bureau of Labor Statistics, a także profesorem wizytującym w Bowling Green State University, University of Minnesota, Texas A&M University, Australian National University, National University of Singapore i University of Technology w Sydney. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku distinguished professor w Katedrze Statystyki University of Florida.

Był wielokrotnie nagradzany, w tym - w ostatnich latach - medalem Jerzego Spławy-Neymana przez Polskie Towarzystwo Statystyczne (2012 r.), Lifetime Achievement Award przez International Indian Statistical Association (2017 r.) oraz Small Area Estimation Award (2019 r.).

Profesor jest członkiem z wyboru wielu międzynarodowych organizacji (American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, International Statistical Institute oraz International Society for Bayesian Analysis). Pełnił i pełni wiele funkcji w czasopismach o zasięgu światowym, w tym redaktora, redaktora działowego i członka rady redakcyjnej.

Profesor Malay Ghosh wypromował 60 doktorów, pełnił funkcję głównego wykonawcy w 30 grantach i wygłosił ponad 250 wykładów i referatów na zaproszenie, w tym był wielokrotnie gościem cyklicznej konferencji "Survey Sampling in Economic and Social Research", organizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jest współautorem dwóch monografii, współredaktorem jednej, a także autorem lub współautorem ponad 300 artykułów, w znakomitej większości publikowanych w najlepszych czasopismach z zakresu statystyki spośród czasopism znajdujących się na liście JCR, w tym m.in. wielokrotnie w "Annals of Statistics", "Journal of the American Statistical Association", "Journal of the Royal Statistical Society series B" i "American Statistician".

Zgodnie z uczelnianą tradycją w Alei Dębów Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanej na terenie kampusu Uczelni, przedstawiciele władz uczelni posadzili 14. dąb szypułkowy im. doktora honoris causa prof. Malaya Ghosha.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl