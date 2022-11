Profi Credit Polska o zarzutach UOKiK: czynności windykacyjne są zgodne z obowiązującym prawem

Profi Credit Polska zaprzecza, jakoby komunikacja z klientami miała odbywać się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami - wskazała w środę spółka, odnosząc się do zarzutów UOKiK. Dodała, że podejmowane przez nią czynności windykacyjne są zgodne z obowiązującym prawem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił Profi Credit Polska, która udziela pożyczek konsumenckich, zarzuty ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - poinformował we wtorek Urząd. Według prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego działania spółki "mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i uniemożliwiać prowadzenie merytorycznych rozmów mających na celu doprowadzenie do porozumienia". Jak wskazał, sposób komunikowania się, forma kontaktów, a także przekazywane informacje nie powinny wywoływać uczucia lęku, zagrożenia ani presji.

"PROFI CREDIT Polska S.A zaprzecza tezom, jakoby komunikacja z klientami, posiadającymi zaległości w spłacie zobowiązania, miała odbywać się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami" - stwierdziła spółka w stanowisku przesłanym w środę PAP. Dodała, że podejmowane przez nią czynności windykacyjne są zgodne z obowiązującym prawem, a ich koszt w całości jest ponoszony przez spółkę.

Głównym celem komunikacji z klientami posiadającymi zadłużenie - jak podała spółka - jest ograniczenie wzrostu ich zadłużenia. "Wysokie koszty jakie ponosi Spółka, podejmując próby częstych kontaktów z klientami zalegającymi z płatnością, stanowią również odpowiedź na sugestie samych klientów bezpośrednio zainteresowanych stanem i bieżącą sytuacją swojego zadłużenia" - zaznaczyła.

"Spółka prowadzi komunikację do klientów posiadających zadłużenie głównie w celu zapobieżenia konieczności przekazania sprawy na drogę sądową, a w konsekwencji wszczęcia egzekucji komorniczej" - podała spółka w oświadczeniu. Ma to w efekcie ograniczyć dalszy wzrost zadłużenia klientów - stwierdzono. Dodano, iż z danych spółki wynika, że "jedynie z 20 proc. wszystkich klientów niespłacających terminowo raty pożyczek udaje się przeprowadzić choć jedną rozmowę telefoniczną. Pozostałe 80 proc. klientów - niestety najczęściej intencjonalnie - nie reaguje na próby kontaktu bądź wprost go unika".

Spółka przyznała, że "jest świadoma, iż każde działanie windykacyjne może wywoływać u dłużników subiektywne, negatywne odczucia, jednak dążenie do polubownego rozwiązania problemu rodzi dla dłużnika najwięcej korzyści". Jednocześnie w stanowisku zaznaczono, że spółka, jak każdy inny wierzyciel, uprawniona jest do prowadzenia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności, "jeżeli nie wykraczają one poza literę prawa, nie godzą w dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, do czego Spółka przywiązuje szczególną dbałość".

Jak dodano, spółka pozostaje otwarta na wszelkie sugestie ze strony UOKiK w zakresie częstotliwości i sposobów kontaktu z klientami. "PROFI CREDIT Polska S.A. deklaruje również pełną współpracę z UOKiK w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wypracowania możliwe najlepszego modelu działania chroniącego interesy wierzyciela jak i dłużnika" - podano.

