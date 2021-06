Prognozy Credit Agricole mocno w górę. PKB urośnie ponad 5 proc.

Ekonomiści banku Credit Agricole mocno zrewidowali w górę swoje prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego. Przewidują oni, że polska gospodarka urośnie tym roku o 5,3 proc., a nie o 4,6 proc. jak szacowali wcześniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ceny nadal szybko rosną

Z prognoz Credit Agricole wynika również, że polski eksport będzie korzystał z ożywienia światowego handlu. - Z uwagi na silniejsze od naszych wcześniejszych oczekiwań ożywienie konsumpcji i inwestycji, podnieśliśmy również prognozowaną ścieżkę importu. Tym samym wkład eksportu netto do wzrostu gospodarczego w 2021 r. uległ nieznacznemu obniżeniu - czytamy.Według prognozy CA średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 4,1 proc. i obniży się do 3 proc. w przyszłym. Bardziej niż wcześniej szacowano będą rosły ceny ropy, a także - ze względu na chłodną wiosnę – ceny owoców. Co więcej, ze względu na znaczące straty w stadach reprodukcyjnych drobiu zakładamy, że podwyższone ceny skupu drobiu utrzymają się dłużej. - W konsekwencji prognozujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zmniejszy się z 4,8 proc. w 2020 r. do 2,3 proc. w 2021 r. (brak zmian względem poprzedniej prognozy), a w 2022 r. wzrośnie do 2,5 proc. (2,2 proc. w poprzedniej prognozie) - szacują ekonomiści.- W drugiej połowie 2021 roku i w 2022 r czynnikiem proinflacyjnym będzie oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej. Niskie bezrobocie będzie sprzyjało narastaniu presji płacowej. Podsumowując, oczekujemy, że inflacja ogółem osiągnęła lokalne maksimum równe 4,8 proc. w maju br. i począwszy od czerwca nieznacznie się obniży pozostając na podwyższonym poziomie (przeciętnie 4,5 proc. w drugiej połowie roku) - podsumowują.- W naszej prognozie nie uwzględniliśmy jeszcze wpływu proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w polityce gospodarczej w ramach Polskiego Ładu. Z precyzyjną oceną wpływu regulacji wstrzymamy się do czasu przedstawienia konkretnych ustaw je wprowadzających - zaznaczają ekonomiści.