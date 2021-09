Prognozy dla przemysłu idą w dół. PMI jest najniżej od 4 miesięcy

Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł 56 pkt, co jest najniższym wynikiem od czterech miesięcy. Nadal jest to jednak poziom sygnalizujący rozwój polskiego przemysłu - wynika z komunikatu firmy IHS Markit z 1 września.

"W sierpniu odczyt wskaźnika PMI spadł drugi raz z rzędu. Choć odnotował niższą wartość niż miesiąc wcześniej - 56,0 w stosunku do 57,6 - wciąż sygnalizował rozwój polskiego przemysłu (warunki w sektorze uległy poprawie 14 miesiąc z rzędu). Ogólne tempo ekspansji, mimo że najsłabsze od czterech miesięcy było jednym z najszybszych w historii badań (od 1998)" - podano w środowym komunikacie firmy IHS Markit, która wylicza wskaźnik PMI.

Jak wskazano, w sierpniu popyt na polskie wyroby przemysłowe był wciąż silny. Dodano, że tempo wzrostu nowych zamówień, choć najwolniejsze od czterech miesięcy, było szybsze niż tempa rejestrowane w ciągu ostatnich trzech lat do maja tego roku (napływ nowych kontraktów nasila się nieustannie od grudnia zeszłego roku). Ponadto tempo napływu nowych zamówień eksportowych ciągle przyspiesza, a eksport rośnie nieprzerwanie od lipca 2020 (z wyjątkiem listopadowego spadku).

IHS Markit zwrócił uwagę, że produkcja zwiększyła się siódmy miesiąc z rzędu. Wskazano, że tempo ekspansji było szybkie, aczkolwiek zwolniło do najniższego poziomu od czterech miesięcy i wciąż nie nadążało za tempem wzrostu nowych zamówienia. W rezultacie zaległości produkcyjne ponownie wzrosły, wydłużając trend zwyżkowy do 11 miesięcy. Ponadto zaległe zamówienie kumulowały się w sierpniu niemal tak szybko, jak w rekordowym czerwcu. Aby sprostać nasilającemu się popytowi, producenci po raz kolejny zredukowali stany magazynowe w swoich fabrykach.

Według sierpniowych danych firmy IHS Markit wzrost produkcji wciąż hamowała słaba wydajność zaopatrzeniowców. Czas dostaw znacznie się wydłużył pomimo widocznego osłabienia presji na łańcuchy dostaw w porównaniu do czterech ostatnich miesięcy.

"W sierpniu presje cenowe były wciąż silne, odzwierciedlając powszechne niedobory materiałów oraz rosnące koszty transportu. Inflacja kosztowa, mimo że najniższa od sześciu miesięcy, była wciąż wyższa niż w każdym poprzednim miesiącu do marca tego roku. Podobnie inflacja cen wyrobów gotowych, pomimo osłabienia po czerwcowym rekordzie historycznym, odnotowała czwarty najwyższy wynik w historii badań" - stwierdzono.

Prognozy - stwierdziła firma Markit - dotyczące nadchodzących 12 miesięcy były wciąż pozytywne. Wielu respondentów badania przewiduje w tym czasie dwucyfrowy wzrost produkcji wraz ze spodziewanym ożywieniem gospodarczym po pandemii. Mimo to optymizm biznesowy był w sierpniu najsłabszy od czterech miesięcy.

"Indeks PMI przeszedł w trend spadkowy. Osłabienie widoczne jest we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Oceny przedsiębiorców będą dalej pogarszać się w kolejnych miesiącach. Spowolnienie aktywności powinno być jednak umiarkowane" - napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do środowej publikacji wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego.

Mimo spadków PMI nadal na historycznie wysokich poziomach

W środę firma IHS Markit opublikowała informację o wskaźniku PMI dla polskiego sektora przemysłowego w sierpniu. Indeks miał niższą wartość niż miesiąc wcześniej - 56 pkt. w stosunku do 57,6 pkt. w lipcu."Indeks PMI obniżył się w sierpniu z 57,6 do 56 pkt, tj. poniżej mediany prognoz rynkowych analityków (56,5 pkt). Komentarz Markit wskazuje, że popyt na polskie wyroby wciąż jest silny. Wzrost nowych zamówień jest jednym z najszybszych w ciągu trzech ostatnich lat. W szczególności przyspiesza wzrost nowych zamówień eksportowych. Na minus wciąż działają opóźnienia w łańcuchu dostaw. Utrudniają one produkcję, powodują dalszą presję na wzrost cen surowców" - wskazano w komentarzu PIE.Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że podobne tendencje widoczne są w badaniach koniunktury GUS: tam także ocena bieżącego portfela zamówień spadła w sierpniu drugi raz z rzędu. Sierpień był też kolejnym miesiącem, w którym przeważa liczba przedsiębiorców nastawionych negatywnie. W komentarzu PIE wskazano, że także niemieccy przedsiębiorcy coraz poważniej dostrzegają biznesowe przeszkody, co pokazał m.in. instytut Ifo, który podał, że piąty miesiąc z rzędu spadają oczekiwania biznesowe.

Główną przyczyną spadku wskaźnika PMI w sierpniu było wyhamowanie produkcji, skutkujące wzrostem zaległości produkcyjnych - podkreślają analitycy banku Pekao. Mimo to - jak dodają - PMI nadal kształtuje się na historycznie wysokich poziomach.



Analitycy banku Pekao przypomnieli, że w lipcu wskaźnik PMI ukształtował się na poziomie 57,6 pkt. Przewidywali oni także, że w sierpniu wskaźnik ten osiągnie 56,2 pkt., z kolei konsensus rynkowy wyniósł 56,5 pkt.



Zawiodło tempo wzrostu produkcji przemysłowej

"Mimo niewielkiego rozczarowania, wskaźnik nadal kształtuje się na historycznie wysokich poziomach - ostatnio, nie licząc rekordowych odczytów w ostatnich trzech miesiącach, z podobnym poziomem PMI mieliśmy do czynienia w grudniu 2010. Wskaźnik PMI w krajowym przetwórstwie, ponownie znajdując się powyżej granicznego poziomu 50,0 pkt, sygnalizuje poprawę warunków w sektorze już 14. miesiąc z rzędu" - podkreślili analitycy banku.

Jak wyjaśnili, jednym z głównych powodów spadku wskaźnika PMI w sierpniu było wyhamowanie produkcji, skutkujące wzrostem zaległości produkcyjnych w niemal rekordowym tempie. "Wynikały one z wielomiesięcznej bolączki światowego przemysłu, którą nieustannie są opóźnienia w łańcuchach dostaw, które w sierpniu zwiększyły się. Wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w sierpniu, według managerów logistyki, nie sprzyjało doganianiu stale rosnącego popytu w przetwórstwie, który nadal trzyma się mocno" - wskazali.



Zwrócono ponadto uwagę, że w szczególności popyt zagraniczny okazał się być w sierpniu wyjątkowo silny - tempo napływu nowych zamówień eksportowych stale przyspiesza, podczas gdy nowe zamówienia ogółem wyhamowały i odnotowały najwolniejsze tempo wzrostu od czterech miesięcy. To z kolei - jak wykazali analitycy - wskazuje na słabszą dynamikę krajowego popytu.

Menedżerowie optymistyczni - produkcja silnie wzrośnie

Bank zwraca uwagę, że zatrudnienie w polskim przetwórstwie nadal ma się dobrze. "Managerowie logistyki cały czas deklarują, że zatrudniają nowych pracowników. Niemniej jednak, wszystkie wyżej wymienione składowe wskaźnika PMI charakteryzują się obecnie coraz wolniejszym tempem wzrostu. Jedynym subindeksem, który utrzymał w sierpniu wyraźny trend wzrostowy jest subindeks zapasów pozycji zakupionych. Warto również wspomnieć o utrzymującej się presji cenowej w krajowym przetwórstwie. W sierpniu inflacja kosztów produkcji nadal była relatywnie wysoka, lecz odnotowała najsłabszy wynik od sześciu miesięcy. Wzrostowi kosztów w przetwórstwie sprzyjała wspomniana wcześniej nienajlepsza wydajność dostawców oraz niedobory surowców" - wyjaśniono.



Analitycy podkreślają, że mimo pogorszenia nastrojów w sierpniu, managerowie logistyki pozostają optymistyczni.



"W nadchodzącym roku spodziewają się silnego wzrostu produkcji oraz kontynuacji popandemicznego ożywienia. Zagrożeniem dla nastrojów w polskim przetwórstwie pozostaje jednak sytuacja pandemiczna, która, zgodnie z prognozami rządowymi, ma się w najbliższym czasie pogorszyć. Nie powinna ona jednak wpłynąć na aktywność w krajowym przemyśle tak silnie, jak miało to miejsce w trakcie poprzednich fal pandemii. Może ona jednak być powodem dalszego wyhamowywania krajowego popytu, co przełoży się na nastroje w przetwórstwie" - podsumowano.