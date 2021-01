Program bezzwrotnych dotacji dla mikro i małych firm będzie przedłużony

Podjęliśmy decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, przeznaczone na to zostanie kolejne od 2,5 do 3 mld zł.

Wszyscy w Polsce chcielibyśmy, aby pandemia na zawsze ustąpiła, a życie społeczne i gospodarcze mogło toczyć się jak dawnej - powiedział premier.

Niestety na tym etapie, decyzja o przedłużeniu większości obostrzeń była konieczna - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Widzimy, jak wirus szaleje w innych krajach Europy i jak wielu Polaków wciąż walczy o zdrowie i życie w szpitalach. Wiem jednak, że wiele osób przyjęło tę decyzję z rozczarowaniem, a nawet z irytacją - dodał.

Szef rządy przyznał, że w wielu branżach obostrzenia wymusiły ograniczenia lub niemal całkowitą rezygnację z prowadzenia działalności.

"Rozumiem głosy rozgoryczenia, rozumiem chęć powrotu do normalnej pracy. Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. I dzięki temu uratowane zostało ponad 5 milionów miejsc pracy" - powiedział.

Morawiecki dodał, że tym razem pomoc kierowana jest do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność. "Można się o nią ubiegać, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z Covid-19 o co najmniej 40 proc. wobec przychodów w odpowiednim okresie porównawczym" - wyjaśnił premier.

Szef rządu przyznał, że obostrzenia zostały przedłużone o kolejne dwa tygodnie. "Ale w ślad za tym podążają również konkretne mechanizmy wsparcia. Od ponad 10 miesięcy toczymy niezwykle trudną walkę. I choć jest ciężko - ta walka daje efekty. Dopiero co Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że spadek polskiego PKB za rok 2020 wyniesie zaledwie 2,8 proc. Co stanowi wynik znacznie lepszy, niż moglibyśmy przewidywać" - powiedział premier.

Na koniec szef rządu zwrócił się do przedsiębiorców zapewniając ich, że nikt z nich nie staje do tej walki samotnie. "Toczymy tę walkę razem i razem ją wygramy" - zapewnił Morawiecki.

Dodatkowo we wpisie na Facebooku zamieszczonym niezależnie od nagrania, premier wyjaśnił, że przedłużenie obowiązywania programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5 tys. złotych dla mikro i małych firm dotyczyć będzie stycznia i lutego. Wnioski o dotację firmy te mogą składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl. "To realna pomoc dla firm - zwłaszcza tych najmniejszych - które nie mogą teraz działać z powodu ograniczeń pandemicznych" - przekazano.

Jednocześnie szef rządu przypomniał, że "najskuteczniejszą bronią na kryzys spowodowany przez COVID-19 są szczepionki, które zamówiliśmy, które już rozprowadzamy i te na które czekamy".

"Drugą skuteczną metodą walki z koronawirusem - niestety bardziej uciążliwą - są niezbędne obostrzenia. Innej drogi nie ma"- napisano. Jak dodał premier, "widzimy, co dzieje się w innych krajach Europy. Tam restrykcje są jeszcze bardziej dotkliwe i uciążliwe".

"Zapewniam jednak Państwa, że rząd robi wszystko, by jak najszybciej uruchomić gospodarkę i znosić obowiązujące zakazy oraz ograniczenia" - zapewnił Morawiecki.

Szef rządu zwrócił się o solidarność w walce z pandemią. "Bardzo o tę solidarność Was proszę" - napisał.