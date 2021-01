Program dla Bieszczad - szansa na przyśpieszenie rozwoju regionu

Poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju Bieszczad wspierane z poziomu krajowego to główne cele Programu dla Bieszczad. W czwartek w gronie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w jego realizację odbyło się Forum dla Bieszczad.

Gospodarzami spotkania podsumowującego efekty działania Programu dla Bieszczad byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że Bieszczady to jedno z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i turystycznym miejsc naszego kraju. Równocześnie cechuje je słaba dostępność komunikacyjna. Jest to główna bariera rozwojowa utrudniająca mieszkańcom i inwestorom dostęp do usług publicznych. Brakuje szerszej oferty wysokiej jakości miejsc pracy, więc osoby młode i wykszatłcone przenoszą się do większych ośrodków, poza obszar gospodarczo i turystycznie związany z Bieszczadami.

Żeby zahamować ten negatywny trend, ponad dwa lata temu ówczesne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło realizację Programu dla Bieszczad. "Stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy. Wspieramy rozwój gospodarczy wszystkich regionów w Polsce. Dzisiaj możemy się pochwalić skutecznymi działaniami na rzecz Bieszczad" - powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała, że w programie zawarto dwie główne osie wsparcia: poprawę warunków życia mieszkańców oraz wykorzystanie szans rozwojowych. "W pierwszej z nich chodzi głównie o poprawę dostępności transportowej oraz polepszenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Z drugiej strony trzeba chronić zasoby przyrodnicze i równocześnie umiejętnie wykorzystywać lokalny potencjał przez rozwój przedsiębiorczości i turystyki" - wyjaśniła wiceminister.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła osiągnięcia Programu. "Cieszy nas dobre tempo prac projektowych i budowlanych na trasie Via Carpatii w obszarze woj. podkarpackiego, kluczowej inwestycji drogowej we wschodniej Polsce. Dzięki wsparciu funduszy unijnych powstała obwodnica Sanoka" - mówiła.

Za sukcesy programu Jarosińska-Jedynak uznała także "postęp w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, realizację projektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego czy rozbudowę tras rowerowych na terenie Bieszczad".

Wiceminister odniosła się również do obecnej sytuacji gospodarczej wynikającej z pandemii. "Podobnie jak w przypadku innych programów, projektów i działań, także inicjatywy objęte Programem dla Bieszczad były modyfikowane w wyniku pandemii COVID-19. W szczególności dotyczy to obszaru kultury i współpracy międzynarodowej, które opierały się o wspólne działania, spotkania, konferencje i wymianę doświadczeń" - wyliczała Jarosińska-Jedynak.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej wyraziła nadzieję, że pieniądze wynegocjowane przez polski rząd w ramach unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz środki krajowe pomogą wzmocnić polską gospodarkę także w Bieszczadach.