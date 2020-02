Program gwarancji de minimis nie traci znaczenia dla firm sektora MŚP

Program gwarancji de minimis jest ważnym elementem systemu wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Gdyby nie on, ponad 25 proc. firm sektora MŚP nie miałoby szans na jakiekolwiek kredytowanie, a 6 na 10 przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania – takie dane przedstawił Mateusz Walewski, Dyrektor Biura Badań i Analiz Bank Gospodarstwa Krajowego. I co prawda jego popularność wobec istnienia programu COSME nieco zmalała, ale w dobie spodziewanego spowolnienia gospodarczego będzie jeszcze bardzo potrzebny.

Korzystają głównie mikrofirmy

Popyt na gwarancje będzie rósł

Z badania wynika, że beneficjentami programu gwarancji de minimis są przede wszystkim mikrofirmy, czyli firmy zatrudniające poniżej 9 osób.- Nasz kredyt zastępuje gwarancje, dlatego 76 proc. naszych klientów to mikrofirmy. Oczywiście, gdy spojrzymy na wartość udzielanych kredytów, to udział małych i dużych firm będzie dużo większy, ale to dlatego, że biorą one kredyty większej wartości.Na co? Jeśli gwarancje dotyczą kredytu obrotowego, to firma wykorzystuje go na stabilizację sytuacji finansowej, utrzymanie pozycji rynkowej, regulowanie zobowiązań, jeśli natomiast inwestycyjnego, to m.in. po to, by poprawić skalę działania firmy i co za tym idzie, swoją pozycję rynkową.- Nasz kredyt pokrywa 10,6 proc. całkowitego kredytu na rynku. Przy czym od I kwartału 2014 roku, odkąd prowadzone są te badania, do I kw. 2018 r. ten udział stale rósł, by po przekroczeniu 12 proc. spaść do dzisiejszego poziomu. Dlaczego tak się dzieje? To jest tak jak ze sprzedażą nowego samochodów – jeśli firma wprowadza nowy model, to sprzedaż starego spada. Tu mamy podobny problem, bo się pojawiły gwarancje COSME, które mają trochę inne zasady i stały się ciekawą alternatywą. Ale wierzymy w to, że ten trend zostanie odwrócony i kwota udzielonych gwarancji de minimis będzie rosła - podsumował dyrektor Walewski.Dodał, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego, którego należy się spodziewać, popyt na gwarancje dla MŚP będzie rósł, a sam program tak naprawdę będzie bardziej potrzebny niż do tej pory.