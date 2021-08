Program InvestEU zagwarantuje kredyty przy większym ryzyku

Dzięki gwarancjom z InvestEU BGK będzie mógł udzielać kredytów firmom, które prowadzą projekty o wyższym ryzyku. Na takie projekty dziś trudno jest znaleźć finansowanie na rynku, przez co firmom trudniej rozwijać działalność innowacyjną. Teraz się to zmieni - twierdzi w rozmowie z WNP.PL Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wystąpiliśmy też o wykorzystanie gwarancji EU w Funduszu Marguerite III.To następca Marguerite I i Marguerite II, który umożliwi wsparcie projektów infrastrukturalnych z obszaru zrównoważonego rozwoju we współpracy z instytucjami takimi jak BGK z innych krajów UE.W przypadku drugiego modułu rozważamy kontynuację wsparcia gwarancyjnego dla segmentu MŚP w tzw. modelu finansowania pośredniego. Chodzi o finansowanie unijne dystrybuowane przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (Grupa EBI). W tym modelu to te instytucje, jako podmioty wdrażające, negocjują z Komisją Europejską warunki finansowania oraz zawierają z nią umowę. Następnie EBI i EFI budują swoją ofertę, z którą wychodzą do pośredników finansowych, takich jak BGK.Obecnie rozmawiamy zarówno z Grupą EBI, jak i Komisją Europejską, by stworzyć takie rozwiązania, które będą atrakcyjne dla polskich przedsiębiorstw. Zależy nam, by nowe produkty dla MŚP pojawiły się jak najszybciej i by było z nich jak najłatwiej skorzystać.- Jeśli negocjacje z Komisją Europejską zakończą się pozytywnie, a umowę ramową z KE podpiszemy w IV kwartale tego roku, to pierwsze wnioski o gwarancje InvestEU zaczniemy przyjmować pod koniec 2021 roku lub na początku 2022.- Mowa o projektach innowacyjnych, szczególnie projektach B+R. Projekty te mają wysoki poziom ryzyka, a prowadzące je firmy nie zawsze mają wystarczające zabezpieczenie finansowe czy majątkowe, potrzebne do udzielenia kredytu inwestycyjnego. Dzięki gwarancjom z InvestEU możemy wypełnić tę istotną lukę w finansowaniu. W innym przypadku firmy musiałyby pozyskać kapitał z innych źródeł (np. od inwestorów), co nie zawsze jest możliwe.- W przypadku InvestEU mówimy o instrumencie gwarancyjnym, czyli o zabezpieczeniu ryzyka transakcji dla banku, a nie o konkretnej kwocie, np. grancie. Na tym etapie nie da się powiedzieć więcej na temat wysokości i warunków gwarancji, bo będą one jeszcze przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.- Kredyty z gwarancją InvestEU będą dystrybuowane przez nasze Regiony. Dzięki temu oferta będzie dostępna na terenie całego kraju na zasadach, z którymi większość przedsiębiorców jest już dobrze zaznajomiona.Przy dystrybucji środków z gwarancji z EBI, które BGK otrzyma jako instytucja pośrednicząca, chcemy bazować na już istniejącej współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, firmami faktoringowymi i leasingowymi.- Na ten moment trudno o podanie konkretnych dat, wszystko zależy od tego, jak szybko KE przeprowadzi negocjacje i kiedy podpiszemy umowę. Warto zaznaczyć, że termin pojawienia się pierwszych ofert może być różny dla produktów, które BGK będzie oferował jako partner wdrażający i dla tych, które BGK będzie oferował jako instytucja pośrednicząca, ale zarówno w przypadku oferty w ramach modułu 25 proc., jak i modułu 75 proc., termin uzależniony jest od zakończenia negocjacji z KE. Mamy duże doświadczenie we współpracy z grupą EBI i liczymy, że dzięki temu szybko uda się w module drugim przygotować ofertę dla polskich przedsiębiorców. Pamiętajmy, że oba procesy są od siebie niezależne. Naszym celem jest jak najszybsze wdrożenie nowych produktów, ale ostateczny harmonogram nie zależy w pełni od nas.- Gwarancje leasingu to duże wsparcie dla firm z sektora MŚP. Aż 63 proc. polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania swojej działalności, a nasze gwarancje sprawiają, że jest on dostępny na korzystniejszych niż standardowo warunkach. Nowe gwarancje BGK zabezpieczają do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Dzięki temu leasingodawcy mogą m.in. obniżyć marżę, wydłużyć okres trwania czy zwiększyć kwotę leasingu lub pożyczki. Gwarancje pomogą MŚP finansować ich bieżącą działalność oraz wychodzić z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.Informacje o tym, którzy leasingodawcy współpracują z BGK, dostępne są na naszej stronie internetowej.- Nową formą wsparcia jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W programie tym samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania inwestycji. Program jest przewidziany na długi okres, do gospodarki trafią miliardy złotych. To duża szansa dla przedsiębiorców, którzy zrealizują nowe kontrakty. Dzięki pobudzeniu inwestycji w samorządach firmy dostaną nowe zlecenia i rozwiną swój biznes. Możliwe, że w wielu z nich powstaną nowe miejsca pracy. Samorządy dostaną z programu dofinansowanie na projekty o różnej skali, dzięki temu skorzystają na nim zarówno duże firmy, jak i lokalni przedsiębiorcy.Ponadto przedłużyliśmy do końca tego roku okres obowiązywania gwarancji kredytowych uruchomionych na preferencyjnych warunkach lub zmodyfikowanych w czasie pandemii. Gwarancje stanowią około 30 proc. wartości całego programu pomocowego i pomagają polskim przedsiębiorcom szczególnie w czasie wychodzenia z kryzysu. Wiele firm szuka teraz pieniędzy na inwestycje i wznawianie działalności, więc wzrasta zapotrzebowanie na kredyt, a w konsekwencji zainteresowanie gwarancjami.Wrócą też pożyczki płynnościowe dla MŚP. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP zasili kwota ponad 1,2 mld zł. W czasie pandemii łączna pula przeznaczona na ten fundusz wyniosła już 2 mld zł. Pieniądze umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrocie na ścieżkę rozwoju.W BGK obsługujemy także Turystyczny Fundusz Zwrotów. Wypłacamy z niego środki na rzecz podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu wniesionej zaliczki lub nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera za odwołaną podróż.Pomagamy w walce ze skutkami pandemii m.in. poprzez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Pieniądze pozyskane dzięki funduszowi wsparły m.in. zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i innych produktów niezbędnych do zapobiegania zakażeniem wirusem. Zapewniamy płynność finansową Funduszu i będziemy kontynuować jego działalność w tym roku. Z naszego pakietu pomocowego firmy skorzystały już 135 tysięcy razy, a wartość uruchomionego finansowania sięgnęła 95 mld zł.