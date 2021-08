Program Inwestycji Strategicznych. Jak złożyć wniosek i kiedy wpłyną pieniądze?

Do czasu uzyskania pieniędzy z Program Inwestycji Strategicznych zadanie musi mieć zapewnione finansowanie pomostowe. - To finansowanie organizuje wykonawca, który wygra przetarg – organizuje środki na materiały i na wykonanie prac do czasu gdy JST uzyska finansowanie z programu. To tzw. finansowanie z dołu i może być dla wielu samorządów nowością – komentuje Michał Baj, dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego właśnie poinformował o wydłużeniu do połowy sierpnia możliwości wnioskowania przez samorządy do Programu Inwestycji Strategicznych.



Zainteresowanie programem jest bardzo duże, podpowiadamy zatem jakie są najważniejsze etapy naboru wniosków.

Po zakończeniu naboru wniosków BGK przekazuje zbiorczy raport do komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja przygotowuje rekomendację i na tej podstawie Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma pobudzić inwestycje samorządów we wszystkich regionach Polski. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

Przypomnijmy, do 15 sierpnia ( a nie jak wcześniej zapowiadano do 30 lipca) samorządy i związki komunalne mają czas na zgłaszanie swoich projektów w ramach naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. W pilotażu każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie. Jeden wniosek nie ma żadnego limitu kwoty, jeden ma ograniczenie dofinansowania do 30 mln zł. i jeden ma ograniczenie do 5 mln zł. Podkreślam, że te limity, nie są wartościami całych inwestycji ale kwotami dofinansowania z programu.

I tak dla przykładu Częstochowa złożyła dwa projekty na budowę/modernizacje infrastruktury drogowej oraz jeden na budowę budynku Miejskiego Przedszkola nr 29. Kętrzyn wnioskował o wsparcia na budowę infrastruktury drogowej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz na budowę infrastruktury turystycznej nad jeziorem.

Czytaj też: Miasta składają pierwsze wnioski do Polskiego Ładu

Etapy wnioskowania

Pierwszym etapem procesu jest zawnioskowanie na platformie e-PUAP o dostęp do elektronicznej Aplikacji Polski Ład.

- Dzięki niej mamy możliwość kontaktowania się z naszymi wnioskodawcami. JST przez aplikację mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji Co ważne cały proces odbywa się elektronicznie. Proces jest bardzo łatwy i przyjazny dla użytkownika, docierają do nas sygnały, że aplikacja działa sprawnie i jest intuicyjna – przekonuje Michał Baj, dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.

We wniosku JST powinien m.in. wskazać, w których z 35 obszarów inwestycyjnych mieści się projekt. Każdy obszar mieści się w jednym z 4 priorytetów o różnej wadze i różnym stopniu dofinansowania.

- W naszym pierwszym, pilotażowym naborze największą wagę, a tym samym szansę na dofinansowanie, mają m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. We wniosku możemy wskazać więcej niż jeden obszar i jeśli inwestycja będzie kwalifikowała się do różnych priorytetów, wówczas w BGK wybierzemy ten najbardziej korzystny dla samorządu – kontynuuje Baj.

Co dalej z wnioskami i finansowaniem inwestycji?

Po zakończeniu naboru wniosków BGK przekaże zbiorczy raport do komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja przygotowuje rekomendację i na tej podstawie Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania. Samorządy otrzymują odpowiedź przez Aplikację Polski Ład.

- Dofinansowanie inwestycji realizujemy poprzez wystawienie promesy inwestycyjnej – to znaczy gwarantujemy, że po spełnieniu warunków określonych w promesie inwestycja będzie zrefinansowana przez bank. Wkład własny samorządy deklarują na etapie składania wniosku ale oczekujemy, że będą go mieć najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu – tłumaczy przedstawiciel BGK.

Jeżeli np. samorząd otrzyma promesę na 95 proc. wartości inwestycji, to te 5 proc. musi pokryć z własnych środków. Mówiąc obrazowo – inwestycja ma wartość 1 mln zł, czyli samorząd musi zapewnić 50 tys. zł, a na resztę, czyli na 950 tys. zł, BGK wystawia promesę, czyli obiecuje, że samorząd otrzyma taką kwotę na zapłatę wykonawcy. Wykonawca otrzymuje zapłatę za wykonanie inwestycji dopiero po jej zakończeniu na podstawie promesy wystawionej przez BGK.

- Do czasu uzyskania środków z programu inwestycja musi mieć zapewnione finansowanie pomostowe. To finansowanie organizuje wykonawca, który wygra przetarg – organizuje środki na materiały i na wykonanie prac do czasu gdy JST uzyska finansowanie z programu. To tzw. finansowanie z dołu i może być dla wielu samorządów nowością, ponieważ dotychczas na polskim rynku dominowało tzw. finansowanie z góry – a więc zleceniodawca otrzymywał pieniądze na zapłatę dla wykonawcy – resumuje Michał Baj.

Niektóre samorządy szykują się też od razu na kolejny nabór.

- Ocena tych projektów ma być znana już w sierpniu, a we wrześniu zostać ma ogłoszony kolejny nabór. Wiedząc jak zostały ocenione lipcowe wnioski, będziemy wiedzieć o co jeszcze zawalczyć jesienią. Wśród planów są kolejne elektryczne autobusy i ulica Wileńska – podkreśla burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl