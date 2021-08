Program motywacyjny dla kluczowych pracowników PTWP

Grupa PTWP, notowany na NewConnect wydawca branżowych serwisów online oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przeprowadzi program motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników. O jego wdrożeniu jednogłośnie zadecydowali akcjonariusze na NWZA, 26 sierpnia. Maksymalna wielkość programu to blisko 4 proc. obecnego kapitału zakładowego, czyli 5 proc. kapitału zakładowego po umorzeniu akcji własnych. Akcje zostaną zaoferowane pod warunkiem wygenerowania co najmniej 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2021 r. Cenę jednej akcji ustalono na 11 zł. Dzisiejszy kurs spółki to 36,60 zł.

Akcje trafią do pracowników i współpracowników, w szczególności kierowników oraz szerokiej kadry, członków organów spółki, współpracujących z Grupą nie mniej niż trzy lata.

Łącznie spółka PTWP przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów.

Docelowo akcje objęte programem zostaną wprowadzone do obrotu w trybie subskrypcji prywatnej w drugiej połowie 2022 roku.

