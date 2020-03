Proj. rozporządzenia dot. nadzoru premiera nad ARP, KUKE, PAIiH i PFR

Nadzór premiera nad ARP, KUKE, PAIiH oraz PFR precyzuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący wykonywania prawa z akcji Skarbu Państwa.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Jest on związany w wejściem w życie 29 lutego noweli ustawy o działach administracji rządowej. Stanowi ona, że to minister właściwy do spraw aktywów państwowych wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Przed nowelizacją omawianej ustawy uprawnienie do wydania przedmiotowego rozporządzenia przysługiwało Prezesowi Rady Ministrów.

Jak napisano w uzasadnieniu potrzeby zmian, w związku z tym, że zmienił się zarówno organ uprawniony do wydania przedmiotowego rozporządzenia jak i jego zakres przedmiotowy, istnieje potrzeba pilnego wydania nowego rozporządzenia.

Według informacji podanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, projektowane rozporządzenie przewiduje wykreślenie z jego treści podmiotów nadzorowanych przez ministra aktywów państwowych oraz umieszczenie w załączniku podmiotów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, tj: Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Planowany termin przyjęcia rozporządzenia określono na pierwszy kwartał tego roku.