Projects DSV: wykonaliśmy już ok. 80 proc. dostaw kluczowych elementów dla budowanego w PKN Orlen kompleksu Olefin III

Wykonaliśmy już ok. 80 proc. dostaw kluczowych elementów dla budowanego w PKN Orlen w Płocku kompleksu Olefin III. Ich realizacja wymagała dostarczenia poszczególnych elementów Wisłą, w tym wielkogabarytowych - powiedział PAP Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV i szef projektu.

Jak podkreślił, realizowane przez DSV dostawy elementów dla kompleksu Olefin III, który budowany jest w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, "to najambitniejszy projekt logistyczny w Polsce".

DSV to duński podmiot, działający w Polsce od 1995 r., specjalizujący się w rozwiązaniach transportowych i logistycznych, w tym dla tzw. transportów krytycznych, specjalnych, ciężkich i wielkogabarytowych. W maju DSV przetransportowało z nabrzeża Wisły w Płocku na teren inwestycji PKN Orlen kolumnę "Wash Tower", o długości ponad 94 metrów, wysokości ok 8 metrów i wadze ponad 850 ton - to największy z elementów krytycznych budowanego kompleksu Olefin III.

Jak poinformował PAP dyrektor działu Projects DSV Grzegorz Samoć, transporty krytyczne elementów dla instalacji budowanego kompleksu Olefin III, które realizowane są od stycznia, "potrwają do końca tego roku, bądź trochę dłużej", w zależności od potrzeb wykonawcy inwestycji, czyli koreańsko-hiszpańskiego konsorcjum Hyundai Engineering i Tecnicas Reunidas.

"W ramach tego projektu zrealizowaliśmy ok. 80 proc. transportów barkowych Wisłą z Gdańska do Płocka, w tym wszystkie transporty elementów wielkogabarytowych. W sumie było to do tej pory 69 barek, w tym 20 ładunków o największych gabarytach i wadze. Do realizacji pozostało jeszcze kilkanaście transportów barkowych, przy czym obejmą on już znacznie mniejsze elementy konstrukcyjne" - wyjaśnił Samoć.

Zaznaczył, iż w związku z budową kompleksu Olefin III, oprócz transportów barkowych Wisłą, DSV wykonuje też transporty drogowe na trasie z Gdańska do Płocka. "I właśnie transporty drogowe będą stanowiły teraz większość, zapewne ponad 90 proc., realizowanych przez nas dostaw na teren inwestycji PKN Orlen" - dodał dyrektor działu Projects DSV.

Jak wyjaśnił, do Gdańska - według przewidywań - do końca roku ma przypłynąć od czterech do sześciu statków z elementami konstrukcyjnymi dla instalacji kompleksu Olefin III; w tym czasie jednostki te mają zawijać tam mniej więcej raz w miesiącu i zgodnie z tym harmonogramem oraz w zależności od gabarytów dostarczanych drogą morską ładunków, DSV będzie sukcesywnie organizowało ich transport do zakładu głównego PKN Orlen w Płocku, barkami Wisłą bądź drogami na specjalistycznych pojazdach.

Samoć podkreślił, iż przy realizacji transportów barkowych Wisłą, zwłaszcza w przypadku największych elementów budowanego kompleksu Olefin III, jak np. "Wash Tower" czy nieco mniejszych, ważących około 600 ton, konieczne było odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie dostaw, a po drodze pokonanie wielu przeszkód. "Jeżeli chodzi o branżę ładunków ciężkich i specjalistycznych, to według naszej wiedzy, jest to najambitniejszy, najtrudniejszy i największy projekt logistyczny realizowany w Polsce" - ocenił.

Dyrektor działu Projects DSV zwrócił uwagę, że dostawy dla budowanego kompleksu Olefin III wyróżnia liczba i wielkość elementów, a także kombinowana organizacja ich transportu, rzeką oraz drogami.

"Do realizacji dostaw Wisłą z Gdańska do Płocka sprowadziliśmy specjalne barki z Niemiec. Przy najdłuższych elementach musiały być one modyfikowane i łączone. Konieczne były specjalistyczne obliczenia, które każdorazowo musiały być dodatkowo weryfikowane. Oprócz precyzyjnego planowania, choćby w zakresie pokonywania trasy pod mostami, mieliśmy po swojej stronie samą Wisłę. W tym roku warunki nawigacyjne, poziom wody od stycznia do końca maja, były wyjątkowe dobre, nienotowane chyba od kilkunastu lat" - wyjaśnił Samoć.

I dodał: "Żegluga na Wiśle jest bardzo trudna. Dużym problemem jest to, że rzeka jest nieuregulowana. Jeden stopień we Włocławku to za mało, aby regulować poziom wody tak, by był on odpowiedni do transportu. W wielu miejscach na rzece odkładają się łachy piachu, co wymaga przeciągania barek. Pomagali nam doświadczeni kapitanowie, którzy znają bardzo dobrze Wisłę, mają ogromne doświadczenie".

Dyrektor działu Projects DSV zwrócił uwagę, że "cechą żeglugi na Wiśle jest to, że nie zawsze kurs na wprost jest tym najszybszym i najbezpieczniejszym". "Wielokrotnie nasi kapitanowie pływali od brzegu do brzegu, by znaleźć drogę z większą głębokością. Jeżeli chcemy, aby Wisła była żeglowna jak np. rzeki w Europie Zachodniej, to będzie ona potrzebowała inwestycji" - ocenił Samoć.

Umowę na budowę kompleksu Olefin III w swoim głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Według koncernu, budowa kompleksu to najwieksza inwestycja petrochemiczna w Europie w ostatnich 20 latach, której realizacja umocni Grupę Orlen na pozycji lidera tego segmentu w Europie Środkowej.

Jak informował w maju PKN Orlen, na potrzeby kompleksu Olefin III elementy instalacji dostarczane były dotychczas z Chin, Korei Płd., Indii, Hiszpanii i Belgii - ich transport odbywał się drogą morską do Gdańska, a następnie Wisłą do Płocka lub transportem kołowym, drogami. Przy dostawach barkami rzeką, głównie elementów wielkogabarytowych, były one rozładowywane na płockim nabrzeżu i następnie przewożone na plac budowy specjalnymi pojazdami. Tak było m.in. w przypadku "Wash Tower" - cała operacja zajęła dwa dni.

Był to największym dotąd transport zrealizowanym w Polsce. Wykorzystano do niego 72-osiową platformę z obrotnicami, przystosowaną w ten sposób do pokonywania zakrętów, przy czym prędkość całego zestawu, który pokonał trasę o długości około 8 km, wynosiła od 3 do 5 km/h. Przejazd ulicami odbywał się nocą.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl