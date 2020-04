Projekt: 40 mln zł na finansowanie kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

40 mln zł na finansowanie działalności kół gospodyń wiejskich w tym roku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ponadto nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej trafił we wtorek do Sejmu.

Projekt ustawy przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, który został powołany 14 stycznia 2020 r. Do jego zadań należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w ministerstwie do spraw rozwoju regionalnego (obecnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej).

Ponadto projektowana ustawa zawiera przepisy umożliwiające udzielanie kołom gospodyń wiejskich w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wniosek składany do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła tym kołom samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich, pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2018 r. o pomoc finansową ubiegało się 4917 kół na kwotę 16 484 tys. zł; w 2019 r. - 8619 kół, które wnioskowały łącznie o 29 804 tys. zł.

Także w tym roku koła gospodyń będą mogły starać się o dofinansowanie swojej działalności. W projekcie ustawy zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, który umożliwi przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich. Źródłem finansowania projektowanej ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych. Według nowych przepisów, ARiMR na swojej stronie będzie zamieszczał narastająco, w okresach miesięcznych, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.