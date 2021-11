Projekt: będą dopłaty do kwalifikowanego ziarna pszenicy orkiszowej

Pszenica orkiszowa będzie objęta dopłatą do materiału siewnego - przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie. Dokument trafił już do konsultacji publicznych.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Rada Ministrów określa wykaz gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dopłata. Obecnie jest nim objęty materiał siewny: jęczmienia; owsa nagiego, szorstkiego i zwyczajnego; pszenicy zwyczajnej i twardej; pszenżyta; żyta; roślin strączkowych (bobik, groch siewny, łubin biały, żółty i wąskolistny), soi, wyki siewnej oraz ziemniaków.

Jak informuje w uzasadnieniu resort rolnictwa, z inicjatywą poszerzenia listy gatunków o pszenicę orkisz wystąpiła Polska Izba Nasienna, mając na uwadze zalety tego zboża oraz jego niski areał upraw prowadzonych w Polsce.

Jak zauważa ministerstwo, na europejskim i krajowym rynku zbóż uprawa gatunku pszenicy orkisz przeżywa obecnie swój renesans. Jest to gatunek zboża, który powszechnie był uprawiany w całej Europie, następnie został wyparty przez nowoczesne gatunki pszenicy. Dzięki pierwotnemu charakterowi, gatunek ten nadaje się idealnie do uprawy ekologicznej i sprzyja wprowadzaniu technologii przyjaznych dla środowiska.

W celu zrekompensowania znacznych nakładów związanych z założeniem plantacji orkiszu, możliwość uzyskania dopłaty do materiału siewnego w tym przypadku pozwoli na obniżenie kosztów produkcji dla gospodarstw rolnych, a w szczególności ekologicznych, oraz zapewni dopływ lepszego i bezpiecznego materiału na rynek, zgodnego z wymogami nasiennymi.

Według danych z oceny laboratoryjnej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w 2020 r. zakwalifikowano 370 ton materiału siewnego pszenicy orkisz. Przyjmując minimalną ilość materiału siewnego potrzebnego do obsiania 1 ha gruntów ornych w ilości 200 kg/ha oraz stawkę dopłat 67,98 zł obowiązującą dla zbóż w 2020 r. szacuje się, że koszt objęcia dopłatą kolejnego gatunku może wynieść ok. 126 tys. zł.

"Wysokość nakładów poniesionych na wypłaty dla producentów rolnych zajmujących się uprawą pszenicy orkisz nie spowoduje wzrostu wysokości środków finansowych przeznaczonych na dopłaty w danym roku kalendarzowym" - zapewniono w uzasadnieniu projektu.

W 2021 r. na dopłaty do materiału siewnego zarezerwowano w budżecie 75 mln zł.

Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty przypada od 25 maja do 25 czerwca danego roku kalendarzowego. Możliwość ubiegania się o przyznanie dopłaty do powierzchni gruntów, na których zużyto do siewu materiał siewny pszenicy orkisz, będzie dotyczyć naboru wniosków w 2022 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

