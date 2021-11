Projekt: BGK będzie udzielał gwarancji transakcji leasingowych o pół roku dłużej

BGK będzie mógł udzielać gwarancji transakcji leasingowych do 30 czerwca 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia MF opublikowanego we wtorek na stronach RCL.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19. Główną zmianą, jaką proponuje się w projekcie, jest wydłużenie okresu udzielania przez BGK gwarancji do 30 czerwca 2022 r. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają bankowi na udzielanie takich gwarancji do 31 stycznia 2021 r.

"Pomoc w formie gwarancji transakcji leasingowych jest udzielana zgodnie z postanowieniami sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej +Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19+ (…). Obecnie trwają prace w Komisji Europejskiej zmierzające do zmiany Komunikatu Komisji, w tym wydłużenia okresu udzielania pomocy w Komunikacie Komisji do 30 czerwca 2022 r. Ponadto, Komisja Europejska jest w trakcie podejmowania decyzji w sprawie przedłużenia stosowania środków opartych na Paneuropejskim Funduszu Gwarancyjnym" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Wskazano w nim, że do 30 października 2021 r. BGK udzielił gwarancji transakcji leasingowych na łączną kwotę 48,6 mln zł. Dzięki tym gwarancjom instytucje finansowe udzieliły transakcji leasingowych o łącznej wartości 61,5 mln zł. W tym okresie udzielono 295 gwarancji.

W uzasadnieniu stwierdzono także, że szacuje się, że w całym okresie obowiązywania rozporządzenia o gwarancjach transakcji leasingowych ze wsparcia w formie gwarancji BGK, obejmujących transakcje leasingowe, skorzysta ok. 30 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP, a możliwa kwota udzielonych gwarancji wyniesie 4,5 mld zł.

