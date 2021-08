Projekt budżetu: dochody budżetu w 2022 r. wzrosną o 0,4 proc.

Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

W uzasadnieniu do ustawy znalazło się wyliczenie, dotyczące stosunku dochodów budżetu państwa do PKB.

W przyszłym roku wpływy do budżetu będą stanowić 17,5 proc. PKB, a więc mniej niż w roku bieżącym, kiedy ma to być 18,7 proc. PKB.

To będzie także mniej niż w roku 2020, kiedy dochody kasy państwa stanowiły 18,1 proc. PKB.

Dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na przyszły rok. W uzasadnieniu znalazła się informacja o tym, jakie są przewidywane dochody budżetu w tym roku - mają wynieść prawie 473,8 mld zł. To oznacza, że nominalnie dochody w przyszłym roku wzrosną o 0,4 proc., a realnie spadną o 2,8 proc.

Główną częścią dochodów budżetu będą wpływy podatkowe, które wyniosą blisko 440,8 mld zł w 2022 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku 418,6 mld zł. W projekcie budżetu założono więc wzrost dochodów podatkowych o nieco ponad 22 mld zł, czyli o 5,3 proc. nominalnie i po 1,9 proc. realnie. Jednak Ministerstwo Finansów przewiduje, że udział wpływów podatkowych w PKB skurczy się do 16,2 proc. z 16,6 proc. w roku bieżącym.

Z VAT w przyszłym roku budżet ma uzyskać 231,4 mld zł, czyli przeszło połowę wpływów podatkowych. Jak wskazano w uzasadnieniu, w stosunku do tego roku wpływy z podatku od towarów i usług będą wyższe o 20,4 mld zł. Na zwiększenie wpływów z VAT wpłynąć mają m.in. dalsze efekty tzw. mechanizmu podzielonej płatności, implementacja pakietów Slim VAT oraz VAT e-commerce, ale także zapisane w "Polskim Ładzie" m.in. przyspieszenie zwrotów VAT dla podatników bezgotówkowych czy wspólne rozliczanie VAT dla podmiotów ze sobą powiązanych.

Kolejnym pod względem wielkości źródłem dochodów podatkowych budżetu w 2022 r. będzie akcyza, z której budżet uzyska 77,8 mld zł, a więc o 3,1 mld zł więcej niż w roku 2021.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych budżet ma uzyskać 66,9 mld zł, czyli mniej o 4,3 mld zł niż w roku bieżącym. Z uzasadnienia wynika, że jednym z powodów spadku jest uwzględnienie w przewidywanych wpływach zmian wynikających z "Polskiego Ładu", a więc z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, z podniesienia progu dochodu, od którego liczona jest 32-proc. stawka podatku do 120 tys. zł z 85 528 zł, wreszcie z wprowadzenia ulgi dla klasy średniej, która obejmie osoby uzyskujące dochody z umowy w pracę w przedziale: 68 412 zł do 133 692 zł.

We wpływach z PIT uwzględniono także zmiany dotyczące likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz likwidację ryczałtu dla przedsiębiorców, którzy obecnie płacą z góry określoną kwotę liczona na podstawie wysokości średniej płacy a którzy mają w 2022 r. płacić składkę uzależnioną od dochodu.

Jednakże w uzasadnieniu jest mowa o stawce składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyniesie 9 proc., tymczasem w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że w wyniku rozmów z przedstawicielami przedsiębiorców zapewne dojdzie do kompromisu, w ramach którego w przyszłym roku stawka wyniesie "3 proc. lub nieco mniej albo nieco więcej", zaś poziom 9 proc. zostanie osiągnięty w ciągu "3-4 lat".

Kolejnym powodem spadku wpływów z PIT będzie podniesienie udziału samorządów w PIT do 50,19 proc. z 50,08 proc. w roku bieżącym.

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej wskazano także, że z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych budżet uzyska 51 mld zł, czyli o 3 mld zł więcej niż w roku 2021. W szacunkach wpływów z CIT również uwzględniono zmiany wynikające z "Polskiego Ładu", a więc z jednej strony z uszczelnienia systemu podatkowego a z drugiej z wprowadzenia m.in. pakietu ulg, choćby na prototypy czy na zatrudnianie innowacyjnych pracowników. Poza tym we wpływach CIT udział mają samorządy - ten udział wynosić będzie 22,86 proc. i będzie taki sam jak w roku bieżącym.

W 2022 r. budżet ma uzyskać 5,4 mld zł z podatku od niektórych instytucji finansowych (w tym roku przewiduje się kwotę 5,17 mld zł), 3,3 mld zł z podatku od gier (3 mld zł w roku 2021) oraz 2,77 mld zł z dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej (w tym roku ma być to 2,458 mld zł). Spadną - według projektu budżetu - wpływy z podatku od niektórych kopalin, które w tym roku szacowane są na 3 mld zł, a w przyszłym ma być to 2,2 mld zł.

Z uzasadnienia do projektu budżetu wynika, że w przyszłym roku spadną dochody niepodatkowe budżetu. Mają wynieść nieco ponad 32,1 mld zł w 2022 r. wobec przewidywanych na rok bieżący ponad 52,7 mld zł, a w roku 2020 było to 47,4 mld zł.

Powodem spadku wpływów mają być niższa niż w tym roku wpłata z zysku NBP - 844 mln zł zamiast 8,876 mld zł w roku bieżącym - oraz spadek dochodów państwowych jednostek z 33,68 mld zł w br. do 20,795 mld zł w roku przyszłym. Spadną także wpływy budżetu z dywidend i wypłat z zysku do niespełna 900 mln zł z prawie 1,67 mld zł w roku bieżącym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl