Projekt budżetu o krok od Sejmu

W przyszłym roku polska gospodarka urośnie o 4,6 proc. a deficyt budżetowy zamknie się kwotą 30 mld zł - wynika z projektu budżetu na 2022 rok, który we wtorek przyjmie Rada Ministrów. Zgodnie z prawem projekt powinien trafić do Sejmu do końca września.

Do środy projekt budżetu ma trafić do Sejmu. We wtorek projektem zajmuje się Rada Ministrów.

Dochody podatkowe mają wzrosnąć o 5,3 proc. Deficyt według budżetowych zapisów - wyniesie 30 mld zł.

Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że rząd znaczną część długu wypchnął poza budżet.

Więcej z podatków

Optymistyczne założenia

Czas na Sejm

