Projekt dot. ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych w konsultacjach

Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych trafił do konsultacji. Zmiana ma umożliwić inwestowanie transgraniczne na emeryturę oraz - jak tłumaczy MF - zachęcić do długoterminowego oszczędzania w III filarze emerytalnym.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu, zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, jego celem są zmian w polskim prawie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

Dodano, że wprowadzenie nowego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, którym jest OIPE (inaczej zwany PEPP), ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Napisano, że intencją projektu jest zachęta do długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne w III (indywidualnym) filarze emerytalnym, co może przyczynić się także do rozwoju rynku kapitałowego.

W OSR dodano, że każde państwo członkowskie może skorzystać z funkcjonujących krajowych kryteriów w zakresie stosowania ulg podatkowych. Odpowiednikiem OIPE w Polsce mogą być IKE funkcjonujące w III filarze emerytalnym. Dlatego w projekcie przyjęto podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE.

"Podobnie jak w przypadku dochodów z IKE dochody z tytułu wypłat z OIPE będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych" - napisano.

"Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej nadany rok (wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2020 wynosi 15 681 zł). W celu zachowania równości oszczędzających w ramach OIPE na kontach w Polsce i zagranicą zostało wprowadzone zwolnienie świadczeń z OIPE z tytułu oszczędzania na prowadzonym za granicą koncie OIPE" - poinformowano.

Wyjaśniono, że zwolnienie to dotyczy tylko takich świadczeń, z których przychody (dochody) nie podlegałyby w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w państwie, w którym prowadzone jest takie konto, gdyby wypłata tych świadczeń została dokonywana na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w tym państwie.

Dodano, że oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania do innego państwa UE mogą dalej wpłacać składki do OIPE, który wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, zachowując prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

"Na obecnym etapie trudno jest oszacować, czynowy produkt OIPE, który będzie objęty zwolnieniami podatkowymi, a także limitem kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE w wysokości 1 proc. zgromadzonego kapitału, będzie zachęcał do przenoszenia środków z instrumentów opodatkowanych" - napisano w OSR.

Jakpodano, można przypuszczać, że OIPE stanie się produktem komplementarnym wobec istniejących już produktów (IKE, IKZE) w III filarze emerytalnym na polskim rynku emerytalnym.