Projekt dot. zasad działania operatora na Jamale trafił do Sejmu

Do Sejmu wniesiono w piątek projekt zmiany Prawa energetycznego, zmieniający przepisy dotyczące zasad działania spółki Gaz-System w charakterze operatora na gazociągu jamalskim. Projekt zakłada m.in. przedłużenie obecnego modelu zawierania umów o operatorstwo.

Projekt, wniesiony jako poselski przez grupę posłów PiS, zakłada przerzucenie całości kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej gazu na podmiot przyłączany. Obecnie ponosi on 25 proc. rzeczywistych nakładów na realizację przyłączenia.

Jak uzasadniają autorzy tej regulacji, pozwoli ona operatorowi systemu przesyłowego gazu - jest nim spółka Gaz-System - na przyłączanie nowych odbiorców końcowych, przy jednoczesnym przesunięciu środków na inwestycje infrastrukturalne służące pełnej dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego.

Kolejne proponowane przepisy dotyczą relacji między operatorem przesyłowym, wyznaczonym dla systemu przesyłowego, którego operator nie jest właścicielem, a która to system 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Chodzi to o relacje Gaz-Systemu ze spółką EuRoPol Gaz - właścicielem gazociągu jamalskiego. Po 48 proc. udziałów w EuRoPol Gazie mają Gazprom i PGNiG, a 4 proc. - spółka Gas-Trading.

Zgodnie z propozycją, operator przesyłowy wyznaczony na sieci, której nie jest właścicielem, w obszarze swojego działania jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do tej sieci. Zadaniem operatora będzie też ustalanie taryfy dla przesyłu gazu tym systemem i przedłożenie jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Dotychczas taryfa na przesył Jamałem zatwierdzana jest dla Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz. Spółka ta świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE na okres do 31 grudnia 2025 r. i zatwierdzonej przez regulatora taryfy. Prezes URE zatwierdził taryfę do końca 2022 r.

Proponowana regulacja zakłada zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale Gaz-Systemowi do 30 kwietnia 2022 r. Obecnie obowiązujące przepisy doprowadziły w 2019 r. do ustalenia przez Prezesa URE, z powodu braku porozumienia między stronami, takiej umowy na lata 2020-2022. Projektowane przepisy przewidują wydanie przez Prezesa URE do 31 sierpnia 2022 r. decyzji zastępującą umowę. Oznacza to jednak, że postępowanie ws. taryfy na 2023 r. może nie skończyć się przez terminem aukcji rocznych przepustowości na Jamale na rok 2023. Termin wyznaczony jest bowiem przepisami europejskimi na 5 lipca, zatem - jak wskazano w uzasadnieniu - bez taryfy na 2023 r., przy aukcjach będzie stosowana taryfa na 2022 r. Po zatwierdzeniu taryfy na 2023 r. oznaczałoby to najprawdopodobniej weryfikację wyników. Dlatego - jak wskazano w uzasadnieniu - bezpośrednio po zawarciu umowy o powierzeniu pełnienia obowiązków operator przedkłada regulatorowi wniosek taryfowy na kolejny rok.

Dodatkowo projekt zawiera przepis, przesądzający, że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora. Co za tym idzie, będzie skutecznie realizować prawa i obowiązki nałożone na niego przepisami unijnymi i krajowymi - podkreśla się w uzasadnieniu.

