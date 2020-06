Projekt farmy wiatrowej Baltica 1 PGE z warunkami przyłączenia do sieci

Operator przesyłowy energii elektrycznej PSE wydał warunki przyłączenia do sieci należącego do PGE projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Farma ma mieć moc niemal 900 MW i według wstępnych założeń ruszy po 2030 r.

Techniczne warunki przyłączenia określają m.in. moc przyłączeniową, a także inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej po stronie PGE i PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z farmy. Wskazują też, co należy jeszcze uzgodnić w Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Morska farma wiatrowa Baltica 1 jest jednym z trzech obszarów koncesyjnych, posiadanych przez PGE,. Leży ok. 80 km od brzegu, na wysokości Łeby.

PGE przypomniało, że oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, projekt Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne - pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

"Otrzymane techniczne warunki przyłączenia farmy wiatrowej Baltica 1 do sieci przesyłowej to ważny dla PGE etap realizacji inwestycji. PGE, jako integralna część krajowego systemu energetycznego, rozwija zielony kierunek i inwestuje w odnawialne źródła energii. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej, a także gospodarczej naszego kraju" - podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Spółka przypomniała, że w ramach programu morskiej energetyki wiatrowej pracuje nad trzema projektami. Oprócz Baltica 1 są to Baltica-2 - o mocy do 1498 MW, która ma warunki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne na budowę sztucznych wysp, oraz Baltica-3 - o mocy do 1045 MW - która ma podpisaną z PSE umowę przyłączeniowa do sieci przesyłowej. Łącznie PGE planuje obecnie 3,5 GW mocy w morskich farmach wiatrowych.

W styczniu 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica-2 oraz Baltica-3. W lutym 2020 r. zakończono dwuletnie pomiary wietrzności. Kolejne etapy prac do uzyskania pozwolenia na budowę farm Baltica-3 i Baltica-2 to badanie dna morza oraz prace koncepcyjne w kwestii wyprowadzenia mocy.